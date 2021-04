4:52



Nick Dougherty, Paul McGinley et Andrew Coltart reviennent sur le meilleur de l’action de la ronde finale du 85e Masters à Augusta National.

Hideki Matsuyama a mis fin à la longue attente du Japon pour un champion majeur masculin aux Masters, une décennie après avoir démarré sa carrière avec un autre succès d’Augusta.

Le joueur de 29 ans s’est dégagé du terrain après avoir suivi un superbe troisième tour 65 avec un un de plus de 73 le dernier jour, le voyant s’accrocher pour une victoire d’un coup et faisant de lui le premier bénéficiaire asiatique du Green. Veste.

Matsuyama était déjà un nom de star dans son pays d’origine bien avant sa percée majeure, le quintuple vainqueur du PGA Tour s’annonçant pour la première fois sur la scène mondiale en tant qu’adolescent amateur au Masters en 2011.

Matsuyama a terminé 13 coups derrière le champion Charl Schwartzel en 2011

Le joueur de 19 ans a profité pleinement de l’invitation d’Augusta, qui lui a été décerné pour avoir remporté le championnat amateur d’Asie-Pacifique l’année précédente, remportant la Silver Cup – décernée au meilleur amateur – après une 27e égalité.

Matsuyama a retardé sa carrière professionnelle après son expérience dans la cabine du majordome et avoir vu Charl Schwartzel remporter la veste verte, alors qu’il remportait l’or pour le Japon aux Jeux mondiaux universitaires et enregistrait une première victoire sur le Japan Golf Tour en route pour devenir le n ° 1 mondial de l’amateur. .

Il a fait son entrée dans le top 50 mondial quelques mois à peine après être devenu professionnel en avril 2013, signant le top 20 dans trois tournois majeurs cette année-là et remportant quatre fois le Japan Golf Tour, avant de célébrer un premier titre du PGA Tour l’année suivante après avoir été Kevin Na dans un play-off au Mémorial.

La carrière de Matsuyama a augmenté d’un niveau en 2016 alors qu’il célébrait cinq victoires mondiales, dont le Waste Management Phoenix Open et un premier titre de champion du monde de golf à Shanghai, avec une victoire au Hero World Challenge organisé par Tiger Woods le portant au sixième rang mondial. classements.

Matsuyama a remporté une victoire de sept coups aux Champions WGC-HSBC

Une défense de titre réussie à Phoenix l’année suivante et une victoire de cinq coups au WGC-Bridgestone Invitational – où il a cardé un tour final 61 – l’ont emmené au n ° 2 mondial et ont consolidé son statut de l’un des meilleurs au monde, mais des choses rapidement changé avec une sécheresse de titre inattendue.

Matsuyama n’a pas réussi à faire une percée majeure au championnat PGA la semaine suivante, épouvantant deux de ses trois derniers trous pour terminer à égalité cinquième trois derrière le champion Justin Thomas, le joueur japonais glissant ensuite dans le classement mondial alors qu’il se battait pour reprendre son meilleur. Jeu.

Une année 2018 décevante a vu Matsuyama inscrire seulement trois top-10 mondiaux en 25 départs et a été suivie par d’autres campagnes sans victoire au cours des deux prochaines années, avec une deuxième place au Vivint Houston Open de novembre, son dernier top 10 avant son Masters inattendu. Succès.

Le travail de Matsuyama avec Hidenori Mezawa n’a pas eu d’impact notable avant son arrivée à Augusta National, n’ayant pas terminé plus haut que la 15e place à ses 10 premiers départs de l’année sur le circuit de la PGA, seulement pour que sa fortune ait changé de façon dramatique et à un. des plus grands événements du golf.

Huit jours après que Tsubasa Kajitani a remporté l’Augusta National Women’s Amateur lors d’un barrage au même endroit, Matsuyama a célébré plus de gloire japonaise à Augusta et a réalisé un exploit qu’aucun de ses compatriotes masculins – y compris Isao Aoki du World Golf Hall of Fame – n’avait auparavant. géré.

Les femmes japonaises ont remporté des majors professionnelles grâce à Hisako Higuchi et Hinako Shibuno, tandis que Matsuyama est maintenant le premier joueur masculin du pays à remporter un majeur et fait de lui une superstar du golf encore plus grande dans son pays d’origine.