Victoire de Chelsea sur le Real Madrid couronnée par Mason Mount mais construite par la force collective des Blues sous Thomas Tuchel | Actualités du football

Cela aurait dû être une raclée. Chelsea aurait dû épater le Real Madrid avec le nombre d’occasions claires qu’il a créées à Stamford Bridge. Mais la frappe de Mason Mount, qui a confirmé le passage de Chelsea à la finale, a été un moment aussi doux que l’aurait été une grande victoire.

Né et élevé dans un maillot bleu, les célébrations extatiques de Mount, quand il s’est replié de près pour ajouter au but de Timo Werner en première mi-temps et conclure une victoire totale en demi-finale de 3-1, seront un moment emblématique de la l’histoire du club.

Il ressent cet exploit autant que les supporters qui avaient bordé King’s Road avant le coup d’envoi pour accueillir les bus de l’équipe.

Un autre moment emblématique est en route. Le 29 mai, Mount, la star locale, sortira en finale de la Ligue des champions à Istanbul contre Manchester City, qui a son propre diplômé de l’académie à Phil Foden.

C’est un match alléchant.

Mount est un jeu d’enfant pour remporter le prix du joueur de l’année de Chelsea – mais vraiment, l’incroyable succès que cette équipe a connu depuis que Thomas Tuchel a pris la relève a été tout au sujet du collectif. Et leur défaite au match retour contre le Real Madrid a résumé la Chelsea de Tuchel.

À l’arrière, ils sont tellement méchants que c’est presque cruel pour l’opposition. C’était la feuille blanche numéro 18 en 24 matchs sous Tuchel. Telle était leur brillance défensive mercredi, le Real Madrid n’a réussi qu’un seul tir cadré dans la dernière heure du match.

L’imposant et agressif Antonio Rudiger, ainsi que l’expérience cool de Thiago Silva, et Andreas Christensen, techniquement assuré, constituent une combinaison gagnante, Ben Chilwell et Cesar Azpilicueta bloquant les flancs.

Et même lorsque Karim Benzema en forme a eu quelques objectifs au début, Edouard Mendy était là avec deux arrêts brusques pour le garder à l’écart. C’est huit blanchissages dans la compétition de cette saison pour le gardien de but des Blues – un record pour une équipe anglaise.

Image:

Thomas Tuchel célèbre avec Edouard Mendy après le huitième record du gardien de but en Ligue des champions cette saison



Alors que le contrôle du ballon par Chelsea au milieu de terrain n’était pas aussi évident contre le Real que lors d’autres matches sous Tuchel, l’appétit de l’équipe pour le reconquérir était plus vorace que jamais.

Les six interceptions de Jorginho et les quatre de N’Golo Kante ont montré à quel point la paire centrale a perturbé le jeu de construction du Real. Le total de trois plaqués de l’équipe conjointe de Mount a démontré le désir des Bleus de les arrêter sur tout le terrain. « Nous n’avons jamais perdu l’envie de défendre », a déclaré Tuchel par la suite.

Cette base solide a permis à Chelsea de s’imposer dans les matchs serrés sous l’Allemand – bien que, contre le Real, le gaspillage de finition ait conduit Chelsea à devoir affronter des matchs plus serrés qu’ils ne le pourraient.

Kai Havertz a frappé la barre et a été refusé par l’ancien gardien de Chelsea Thibaut Courtois dans un face à face, tandis que Thiago Silva et Mount ont envoyé des efforts dans les gradins alors que les hôtes gaspillaient chance après chance en seconde période.

Image:

Timo Werner a marqué de près – mais Chelsea a raté un certain nombre de bonnes occasions contre le Real Madrid



En plus de Chelsea jouait, leur mince avantage signifiait qu’ils ne pourraient jamais être à l’aise – jusqu’à ce que Mount ait finalement réservé leur billet d’avion pour la Turquie.

Depuis que Tuchel a pris les commandes, Chelsea a le quatrième plus mauvais taux de conversion de la Premier League et c’est sûrement un domaine qu’ils aborderont sur le marché des transferts de cet été.

Mais avant cela, leur récolte actuelle devra affûter contre Man City. Il est peu probable que les chances coulent pour Chelsea à Istanbul comme dans l’ouest de Londres: City a fait face au moins de tirs dans l’élite de l’Angleterre.

Chelsea sait tout sur ce test, cependant. Ils l’ont passé en demi-finale de la FA Cup le mois dernier et ils verront de près leurs concurrents pour la couronne de la Ligue des champions ce samedi, en direct sur Sky Sports, lorsqu’ils se rencontreront à l’Etihad en Premier League.

Cet élément de lame de couteau ajoute cependant à l’intrigue de cette troisième finale de la Ligue des champions entièrement anglaise.

Deux faces pleines de talent. Deux managers expérimentés dans les grands matchs qui apprécient la bataille tactique. Et un seul gagnant.

D’autres moments emblématiques seront créés …

Quand est la finale de la Ligue des champions?

La finale de cette année aura lieu à Istanbul le Samedi 29 mai.

Le stade olympique d’Ataturk a organisé la confrontation de la Ligue des champions 2005, lorsque Liverpool est revenu 3-0 à la mi-temps pour battre l’AC Milan aux tirs au but.

L’UEFA n’a pas encore confirmé l’heure du coup d’envoi, mais indique que des informations détaillées sur la capacité du match, les déplacements et les détails de la billetterie seront communiquées publiquement d’ici la fin de la semaine.

Quelle est la prochaine étape pour Chelsea en vue du top quatre?

Chelsea se rend maintenant à Man City samedi soir Football, en direct sur Sky Sports Premier League à 17h30, sachant qu’une victoire de City clôturera le titre de Premier League pour l’équipe de Pep Guardiola.

Ils accueillent ensuite Arsenal en Premier League mercredi soir, également en direct sur Sky Sports Premier League à 20h15.

Samedi 8 mai 17h00



Coup d’envoi à 17h30





Mercredi 12 mai 19h30



Coup d’envoi à 20h15





Et quelle est la prochaine étape pour le Real dans la course au titre de la Liga?

Le Real Madrid accueille Séville en Liga dimanche soir à 20 heures, actuellement à deux points du leader de l’Atletico Madrid avec quatre matchs de la saison à jouer.