Victoire au Rose Bowl de Penn State : un signe de la suprématie des Big Ten à venir ?

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

PASADENA, Californie – Sean Clifford a tout absorbé.

Le quart-arrière de Penn State venait de donner la performance d’une vie et certainement l’une de ses meilleures dans les uniformes entièrement blancs qui brillaient encore plus malgré les conditions pluvieuses lors du 109e grand-père de tous lundi soir. Ses 16 passes complétées pour 279 verges et une paire de touchés étaient loin d’être des sommets en carrière, mais chacun d’entre eux était parmi les plus mémorables d’une carrière en dents de scie qui s’est terminée en battant le n ° 8 Utah 35-21 et en sécurisant le première victoire au Rose Bowl de l’école depuis 1995.

C’était une conclusion appropriée pour une campagne 11-2 qui était l’une des meilleures du programme de mémoire récente – et elle est venue avec un trophée pour le prouver. Clifford a apprécié chaque minute, des bousculades qui plaisent à la foule aux tirs profonds sur lesquels il s’est connecté, jusqu’au dernier jogging hors du terrain au quatrième quart qui a amené ceux qui sont restés parmi les 94 873 vêtus de poncho à leurs pieds sous les applaudissements.

Pourtant, au milieu de tous les éloges légitimes à la fin d’une carrière, il était également difficile de ne pas imaginer un passage de flambeau plus approprié pour l’équipe de James Franklin. Clifford mérite tous les applaudissements pour le résultat, mais c’est son casting de soutien qui s’est intensifié à l’unisson qui pourrait exciter encore plus les fans de Penn State pour l’avenir à venir.

Un travail fait, un autre prêt à commencer.

“Nous en avons parlé. Cela nous donne beaucoup d’élan. La norme de ce à quoi nous nous attendons l’an prochain est bien définie”, a déclaré le coordinateur défensif Manny Diaz. “Une fois que vous avez goûté quelque chose comme ça, il est difficile de revenir en arrière.”

Les barres hautes ne sont pas nouvelles pour ce programme, qui compte des championnats nationaux dans l’armoire à trophées et un titre du Big Ten remporté il y a quelques années à peine sous la direction de son entraîneur-chef actuel. Ce qui est différent cette fois-ci, cependant, c’est ce qui est en place alors que les yeux se tournent vers une saison 2023 au cours de laquelle ils pourraient bien être les favoris pour remporter la ligue et faire un retour à Pasadena pour la demi-finale qui aura lieu l’année prochaine.

Tout ce que vous aviez à faire était de regarder autour du Rose Bowl pour tout voir en plein écran.

Bien que Joey Porter Jr. fêtait avec ses coéquipiers dans la foulée, les Nittany Lions ne semblaient pas lui manquer autant que prévu. Défensivement, ils ont limité les Utes à seulement 45% de passes et n’ont accordé qu’un seul gros jeu de passes jusqu’aux deux dernières minutes du match. En dehors de la course de touché de 19 verges dansante de Ja’Quinden Jackson au deuxième quart, une grosse offensive de jeu a été limitée à seulement trois courses de plus de 15 verges.

Kalen King, qui a volé sous le radar avec Porter remportant les honneurs All-American, a intensifié toute l’année pour diriger la défense dans les ruptures de passes et reviendra après avoir décroché l’une des deux interceptions de l’équipe. Son camarade de deuxième année KeAndre Lambert-Smith était une star offensive, enregistrant le plus long touché de l’histoire du Rose Bowl lorsqu’il a dépassé la ligne de but sur un 88 verges.

Ensuite, il y a les jeunes tailbacks dont tout le monde parlait déjà en 2022. Nick Singleton a réussi une course de touché de 87 verges dans laquelle il a été à peine touché au milieu d’un effort de 120 verges en seulement sept courses. Kaytron Allen a participé à sa propre course de touché et a failli donner aux Nittany Lions une paire de coureurs de première année de 1000 verges cette saison.

“Cela signifie beaucoup. Au début de la saison, beaucoup de gens n’avaient pas de grands espoirs pour nous – ils ne nous ont pas vraiment fait gagner quoi que ce soit”, a déclaré King. “Mais j’ai l’impression que cette saison, et cette victoire en particulier, nous a stimulé pour un bon départ l’année prochaine et a mis plus de respect sur Penn State en tant que programme.”

Les seules défaites de Penn State en 2022 concernaient deux équipes éliminatoires du Michigan et de l’Ohio State, cette dernière ayant mené au quatrième quart. Ces équipes sont confrontées à de nombreuses questions pour la saison prochaine, entre un certain nombre de joueurs clés de la NFL ou d’autres partants partant via le portail de transfert.

Heck, qui sait si l’entraîneur de Wolverines, Jim Harbaugh, sera même là au coup d’envoi la saison prochaine, étant donné à quel point son nom a été évoqué dans le cadre des offres d’emploi dans la NFL.

Alors que Penn State doit remplacer Clifford derrière le centre, il y a un successeur bien soigné qui attend déjà dans les coulisses avec une expérience de jeu dans l’ancien cinq étoiles Drew Allar. Ceux qui sont autour du programme savent qu’il a les outils physiques pour être encore meilleur que n’importe lequel de ses prédécesseurs, et l’optimisme est grand que l’attaque peut être encore mieux adaptée à son gros bras.

“Gagner apporte une énergie positive partout. Nous sommes une équipe positive”, a fait remarquer Allar. “Nous ne pouvons pas nous soucier des attentes. Nous devons simplement y aller tous les jours et travailler et laisser les résultats prendre soin d’eux-mêmes.”

Le deuxième QB en hausse n’a lancé qu’une seule passe dans le match, mais sait ce qu’on attend de lui pour aller de l’avant. Il assumera le rôle de grand homme sur le campus avec une barre assez haute à franchir après la façon dont Clifford a terminé la saison.

Allar semble prêt pour cela, même excité, et sait qu’il aura beaucoup d’aide en cours de route. En plus de l’hôte de joueurs de position de compétence qui ont brillé lundi soir, le plaqueur gauche potentiel de premier tour Olu Fashanu – qui n’a pas joué dans un match dans lequel PSU atteignait en moyenne 8,3 verges par jeu – a déjà annoncé qu’il sautait sur le NFL Projet de retourner au State College pour un autre tour.

“Je suis tellement fier de ces gars-là”, a déclaré un Franklin extra exubérant alors qu’il ne serrait pas la moitié de son équipe dans ses bras. “J’étais ici en 2016, l’un des meilleurs matchs du Rose Bowl, et j’ai regardé quelqu’un d’autre célébrer. Et je voulais ça pour eux. Je n’aurais pas pu mieux écrire le scénario.”

Le scénario de ce qui pourrait finir par devenir le dernier traditionnel Big Ten-Pac-12 Rose Bowl était certainement assez bon pour tous ceux qui se trouvaient dans le coin de Franklin. Encore plus excitant pour les personnes autour du programme ?

La suite.

“C’était un autre échantillon pour l’année prochaine”, a ajouté Lambert-Smith. “Vous en verrez d’autres.”

Plus de Lambert-Smith. Plus d’Allen et Singleton. Plus de roi. Plus de Penn State.

Peut-être même plus d’entre eux remportent également de gros matchs en 2023.

