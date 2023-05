Victimes et témoins dans le procès de Lori Vallow Daybell

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Dans une salle d’audience de l’Idaho, la « maman de la secte apocalyptique » Lori Vallow est maintenant jugée pour les meurtres de ses deux plus jeunes enfants et de la femme de son amant.

La mère de trois enfants, âgée de 49 ans, est accusée du meurtre de sa fille Tylee Ryan, 16 ans; et son fils Joshua « JJ » Vallow, 7 ans ; qui ont tous deux disparu sans laisser de trace en septembre 2019.

Près d’un an plus tard – en juin 2020 – leurs corps ont été retrouvés enterrés sur le terrain de la propriété de son nouveau mari Chad Daybell dans l’Idaho.

Mme Vallow est également accusée du meurtre au premier degré de la première épouse de M. Daybell, Tammy Daybell, décédée subitement en octobre 2019.

Un mois après sa mort, Mme Vallow et M. Daybell se sont mariés sur une plage d’Hawaï.

Les procureurs disent que le couple a conspiré avec le frère de Mme Vallow, Alex Cox, pour tuer JJ, Tylee et Tammy dans le cadre de leurs croyances apocalyptiques – mais aussi pour qu’ils puissent percevoir l’argent de l’assurance-vie et les prestations de sécurité sociale et de survivant des enfants.

C’est une affaire bizarre et tragique qui a choqué la nation au cours des dernières années – et qui se joue maintenant devant les tribunaux pour la première fois alors que Mme Vallow est jugée à Boise, Idaho.

M. Daybell sera jugé séparément à une date ultérieure après que le juge a séparé les deux affaires quelques semaines avant le début du procès.

Cox n’a jamais fait face à aucune accusation pour aucun des meurtres car il est également décédé subitement en décembre 2019.

Au-delà des accusations portées contre l’Idaho, Mme Vallow attend également son procès en Arizona pour le meurtre de son quatrième mari, Charles Vallow – qui a été abattu par Cox en juillet 2019.

Voici les principaux acteurs de l’affaire tentaculaire :

Lori Vallow

Mme Vallow, 49 ans, a été tout, d’une reine de concours de beauté à une candidate à un jeu télévisé en passant par une coiffeuse – et maintenant un tueur accusé.

Né en 1973 en Californie, l’homme de 49 ans a été marié cinq fois et a eu trois enfants – Colby Ryan, 27 ans, Tylee et JJ. M. Ryan est désormais le seul de ses enfants encore en vie.

Lorsqu’elle a épousé son quatrième mari Charles Vallow et qu’ils ont adopté JJ, la famille a déménagé à Hawaï pendant quelques années avant de retourner en Arizona en 2017.

Lori Vallow, maman culte de Doomsday, comparaît devant le tribunal en 2020 (Post Register pas de ventes pas de magazines)

Mais c’est à cette époque que Mme Vallow lisait les livres apocalyptiques de M. Daybell et des amis disent que son comportement a commencé à changer. Ses croyances religieuses sont devenues de plus en plus extrêmes – et se sont éloignées de la théologie de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Elle a rencontré M. Daybell en personne pour la première fois en octobre 2018 et ils ont commencé une romance.

En juillet 2019, Mme Vallow aurait conspiré avec son frère pour tuer Charles. Après sa mort, elle a déménagé avec JJ et Tylee dans l’Idaho pour être avec M. Daybell.

Les procureurs disent que Mme Vallow, Cox et M. Daybell ont également conspiré pour assassiner Tylee, JJ et Tammy.

Dans le cadre de leurs croyances cultuelles, ils auraient cru en un « système de notation de la lumière et de l’obscurité » pour la façon dont ils classaient les esprits des personnes qui les entouraient.

Au fil du temps, cela a évolué vers la croyance que certaines personnes étaient des «zombies» et que la seule façon de se débarrasser des zombies était de détruire le corps humain. Avant que Tylee et JJ ne soient vus vivants pour la dernière fois, Mme Vallow aurait dit à des amis que les deux enfants étaient devenus des zombies et des esprits sombres.

Chad Clochette

M. Daybell, 54 ans, est un auteur auto-publié qui a écrit des livres apocalyptiques vaguement basés sur les enseignements de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

Il était également sacristain de cimetière professionnel et a dirigé un podcast basé sur ses enseignements apocalyptiques.

Il a épousé sa première femme Tammy en 1990 et ils ont fondé ensemble Spring Creek Book Company dans l’Utah – la société qui a publié ses livres apocalyptiques.

Le couple a eu cinq enfants ensemble et a déménagé à Salem, Idaho, en 2015.

Chad Daybell a écrit des livres apocalyptiques vaguement basés sur les enseignements de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Registre postal)

Parmi ses enseignements, il a affirmé qu’il pouvait se téléporter, pouvait voir dans le futur et voir des morts, et que lui et Mme Vallow faisaient partie des 144 000 élus.

Il est également accusé du triple meurtre et doit être jugé séparément à une date ultérieure. Il a plaidé non coupable.

Il n’a pas été inculpé pour la mort de Charles Vallow – mais les procureurs de l’Arizona ont déclaré que c’était uniquement parce qu’ils ne pensaient pas que les accusations resteraient.

Tylee Ryan

Tylee Ryan était la fille de Lori Vallow issue de son troisième mariage avec Joseph Ryan.

Elle n’avait que 16 ans lorsqu’elle a été vue vivante pour la dernière fois le 8 septembre 2019, sur des photos prises au parc national de Yellowstone avec JJ, sa mère et son oncle Alex Cox.

Pendant des mois, Mme Vallow a refusé de dire où se trouvaient Tylee et son frère JJ.

En juin 2020, les restes de Tylee ont été retrouvés sur la propriété de M. Daybell dans l’Idaho. Son corps avait été démembré, brûlé et enterré dans son cimetière pour animaux de compagnie.

Joshua « JJ » Vallow et Tylee Ryan (PA)

Josué « JJ » Vallow

Joshua « JJ » Vallow, 7 ans, était le fils adoptif de Mme Vallow et Charles Vallow.

Le couple a adopté le garçon alors qu’il avait environ un an. La sœur de Charles Vallow, Kay Woodcock, était la grand-mère biologique de JJ.

JJ, qui était autiste, a été vu vivant pour la dernière fois le 23 septembre 2019.

Ses restes ont été retrouvés enterrés sur la propriété de M. Daybell dans l’Idaho en juin 2020, son corps enveloppé dans du ruban adhésif et un sac en plastique.

Alex Cox

Alex Cox était le frère de Mme Vallow – qui est mystérieusement décédé en décembre 2019.

Cox est également le complice et co-conspirateur présumé de Mme Vallow et de M. Daybell dans les meurtres de Tylee, JJ et Tammy.

Il a également abattu le quatrième mari de Mme Vallow, Charles Vallow, en juillet 2019.

Alex Cox est décédé subitement en décembre 2019 – deux mois après avoir prétendument conspiré pour assassiner les enfants (Déposer)

En décembre 2019 – juste au moment où le corps de Tammy était exhumé par les autorités – Cox est décédé subitement à l’âge de 51 ans.

Sa mort a été jugée de causes naturelles, avec des indications d’un caillot de sang coincé dans les artères de ses poumons. Cependant, le médicament surdosé Narcan a également été trouvé dans son système.

Charles Vallow

Charles Vallow était le quatrième mari de Lori Vallow. Le couple s’est marié en 2006 et a adopté JJ ensemble.

En juillet 2019, Cox a tiré et tué Charles au domicile de Mme Vallow à Chandler, en Arizona.

Cox a affirmé qu’il avait tiré sur Charles en état de légitime défense alors qu’il tentait de l’attaquer avec une batte de baseball. Cependant, Cox n’a pas pratiqué la RCR sur Vallow et a attendu 43 minutes pour appeler la police.

Charles et Lori Vallow photographiés ensemble. Lori est accusée de complot en vue d’assassiner Charles en Arizona (Fourni)

À l’époque, l’affaire avait été classée en légitime défense mais, après sa réouverture, les enquêteurs ont découvert que Cox et Mme Vallow auraient conspiré pour tuer Vallow.

Sa mort est survenue après qu’il eut averti – dans des demandes de divorce et des plaintes à la police – qu’il craignait que sa femme ne le tue et qu’elle croyait qu’elle était un dieu se préparant à une seconde venue.

Mme Vallow fait maintenant face à des accusations en Arizona de complot en vue d’assassiner Charles.

Tammy Daybell

Tammy Daybell était la première épouse de M. Daybell, qu’il aurait assassinée en octobre 2019.

En octobre 2019, Tammy a appelé le 911 après qu’un homme lui aurait tiré dessus dans l’allée de sa maison. Elle s’est rendue sur Facebook pour décrire l’incident.

À peine 10 jours plus tard, Tammy est décédée subitement dans son sommeil à l’âge de 49 ans. Sa mort a d’abord été jugée comme étant de cause naturelle et M. Daybell a refusé une autopsie.

Tammy et Chad Daybell se sont mariés en 1990. Il est maintenant accusé d’avoir conspiré avec Lori Vallow pour la tuer (Facebook)

Mais après la disparition de Tylee et JJ, les responsables de l’application des lois sont devenus méfiants. Son corps a été exhumé pour une autopsie, les autorités ayant découvert qu’elle était en fait morte par asphyxie.

Maintenant, M. Daybell est accusé de son meurtre tandis que lui et Mme Vallow sont accusés de complot en vue de l’assassiner.