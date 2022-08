Victimes d’un accident mortel à Barrie, en Ontario.

Six jeunes adultes, dont beaucoup d’athlètes, ont été tués dans un accident impliquant un seul véhicule dans une zone de construction à Barrie, en Ontario, au cours de la fin de semaine.

Les hommages affluent pour ceux qui sont morts. Voici un aperçu des vies perdues :

Luc West, 22 ans

West était un talentueux joueur de crosse et entraîneur à Barrie.

Dans un hommage publié en ligne par la Barrie Minor Lacrosse Association et le Bombers Jr C. Lacrosse Club, le joueur de 22 ans est resté dans les mémoires comme un membre bien-aimé de la communauté de crosse.

“Westy” a commencé comme presse-papiers dans l’ancienne organisation Barrie Tornado, ont-ils déclaré. Il a ensuite participé à cinq championnats provinciaux et est devenu deux fois champion de la Ligue de crosse au champ mineur de l’Ontario. Après avoir obtenu son diplôme de la Barrie Minor Lacrosse Association, il est devenu un membre essentiel de l’équipe Barrie Bombers Jr. C.

“Il était un favori des vestiaires en raison de sa ténacité, de sa ténacité et de son incroyable QI de crosse”, ont déclaré les organisations.

West était également un incontournable des cliniques d’introduction, où il a aidé à initier de nouveaux joueurs à la crosse, ont-ils déclaré. Il est ensuite devenu entraîneur et plus tôt cette année, il a fait sa sixième apparition au Championnat provincial de crosse de l’Ontario, remportant cette fois l’argent en tant qu’entraîneur.

“Westy – l’impact que vous avez eu sur vos coéquipiers, vos entraîneurs et les jeunes hommes que vous avez entraînés est incommensurable”, ont déclaré les organisations. “Peu de gens ont travaillé plus dur dans Bomber Blue, peu peuvent prétendre nous avoir portés si haut.”

Luke West, que l’on voit sur cette photo, faisait partie des six personnes tuées dans un accident à Barrie. (Soumis)

Jersey Mitchell, 20 ans

Un ami proche se souvenait de Mitchell comme d’une femme attentionnée qui aimait faire rire les autres.

Une amie et ancienne camarade de classe, Loren Mathias, a déclaré que la jeune femme de 20 ans était passionnée par les activités de plein air comme le cheerleading et la chasse, mais qu’elle s’occupait avant tout de sa famille et de ses amis.

Mathias a déclaré que Jersey n’avait pas encore compris ce qu’elle voulait faire à l’avenir, et le couple resterait tard chez elle en faisant des listes de pour et de contre pour différentes professions comme hygiéniste dentaire ou massothérapeute.

“En fin de compte, elle voulait juste aider les gens”, a déclaré Mathias.

“Elle n’a jamais voulu combattre qui que ce soit. Elle avait tellement d’amour dans son cœur et elle voulait vraiment que tout le monde s’entende.”

Jersey Mitchell, 20 ans, de Barrie, Ont. (Fourni)

Puits de la rivière, 23

Wells est resté dans les mémoires comme un joueur de football talentueux.

Dans une déclaration publiée sur Facebook, l’équipe de flag-football des Barrie Bruisers a déclaré que “River était un compétiteur féroce et un athlète exceptionnel qui manquera à tant de personnes”.

Simcoe County Football s’est également souvenu de Wells comme d’un ancien athlète qui a réussi sur et en dehors du terrain.

River Wells, 20 ans, est représenté sur cette photo non datée. (Fourni)

Curtis King, 22 ans

King est resté dans les mémoires comme un joueur de football à succès qui a déjà joué pour les Innisdale Invaders.

Simcoe County Football, dans une déclaration honorant à la fois King et Wells, a déclaré “non seulement nous nous souvenons de ces grands athlètes pour ce qu’ils ont fait sur le terrain, mais nous nous souvenons des personnes formidables qu’ils étaient dans la vie”.

Curtis King, 22 ans, de Barrie, Ont., est photographié à Barrie, Ont. (Fourni)

Jason Ono-O’Connor, 23 ans

Jason Ono-O’Connor est resté dans les mémoires comme un étudiant “exceptionnel” avec un “avenir très prometteur”, a déclaré le Georgian College dans un communiqué.

Il était apprécié et respecté par les professeurs et ses camarades de classe dans le programme de commerce automobile, a déclaré le collège.

Ono-O’Connor a récemment été sélectionné pour être directeur du Salon de l’auto géorgien 2023, ce que le collège a décrit comme un rôle très recherché parmi les étudiants et un signe de l’excellence académique d’Ono-O’Connor.

Le collège a déclaré qu’il figurait systématiquement sur la liste du doyen.

Jason Ono-O’Connor est représenté sur cette photo non datée. (Fourni par le Collège Georgian)

Haley Marin, 21 ans

Mathias, qui l’a rencontrée à l’école primaire et a entretenu une étroite amitié avec elle, se souvenait de Marin comme “axée sur la famille” et “une amie vraiment fidèle”.

Mathias a déclaré que Marin parlait toujours de combien elle aimait sa mère et ses frères.

Marin a également donné la priorité à l’école, a déclaré Mathias, rappelant que son amie l’aidait souvent à faire ses devoirs. “Elle a toujours voulu s’assurer que les gens autour d’elle réussissent”, a déclaré Mathias.

Marin était passionnée par les problèmes de toxicomanie et de santé mentale, des sujets qu’elle a étudiés dans un programme de travail social au Georgian College de Barrie, a déclaré Mathias.

“Elle a toujours voulu aider les gens et son cœur était tellement grand, et elle souriait toujours”, a déclaré Mathias. “Elle a appris à connaître tout le monde et voulait vraiment comprendre les gens.”

Haley Marin a été identifiée comme l’une des six personnes tuées dans un accident le week-end à Barrie. (photo de Karen Ross)

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 29 août 2022.