Victimes d’un accident d’avion MA identifiées à la Fly Lugu Flight School – NBC Boston

Les trois personnes qui ont été tuées dans un accident d’avion dimanche dans l’ouest du Massachusetts ont été identifiées lundi comme faisant partie d’une école de pilotage locale.

La police d’État a déclaré que les victimes étaient William Hampton, 68 ans, d’Indian Orchard, Massachusetts ; Chad Davidson, 29 ans, de Woodstock, Connecticut ; et Frederika Ballard, 53 ans, de Southwick, Massachusetts.

Ballard était le propriétaire de l’école de pilotage Fly Lugu à Westfield, Massachusetts ; Hampton était instructeur de vol pour l’entreprise ; et Davidson était élève-pilote. Les trois occupants ont été retrouvés à l’intérieur de l’avion écrasé et déclarés morts sur place par les pompiers de Greenfield, a indiqué la police d’État.

L’avion, un Beechcraft 55 Baron Twin-Piston, appartenait à la Fly Lugu Flight School. Les détectives de la police d’État ont déclaré avoir déterminé que l’avion avait décollé de l’aéroport Barnes de Westfield vers 11 h 06 dimanche.

La police d’État a déclaré que des promeneurs de chiens à Leyden et Greenfield les avaient informés vers 11h30 du matin qu’un petit avion semblait sur le point de s’écraser.

L’avion a été localisé dans une petite clairière dans les bois de la zone de gestion de la faune de Leyde vers 12h33, a indiqué la police d’État.

La police a déclaré dimanche que le lieu de l’accident se trouvait dans une clairière sur le flanc d’une montagne boisée sur la limite de la ville de Greenfield-Leyden.

Le Bureau national de la sécurité des transports et Administration fédérale de l’aviation a confirmé qu’ils enquêtaient après l’avion bimoteur s’est écrasé dans des circonstances inconnues près de la zone de gestion de la faune de Leyden, à proximité de la limite de la ville de Greenfield.

Voir plus Le NTSB enquête sur le crash d’un avion Beechcraft Baron près de Greenfield, dans le Massachusetts. – Salle de presse du NTSB (@NTSB_Newsroom) 14 janvier 2024

La FAA et le NTSB ont confirmé que les trois personnes à bord avaient été tuées. selon la police de Greenfield.

Police de terrain nouveau a demandé dimanche aux gens d’éviter la zone située à côté d’Oak Hill Acres Road, affirmant que quiconque viendrait voir les lieux serait refoulé.

Les policiers de l’État ont assuré la sécurité sur les lieux pendant la nuit, et l’enquête menée par les autorités fédérales, étatiques et locales a repris lundi matin.

Le NTSB mènera l’enquête pour déterminer ce qui s’est passé, avec l’aide de la FAA.

Un enquêteur du NTSB devrait arriver sur les lieux lundi pour documenter la scène et examiner l’avion.

L’enquête du NTSB portera sur le pilote, l’avion et l’environnement opérationnel. L’enquêteur rassemblera également des informations et des enregistrements sur les données de trajectoire de vol ; communications du contrôle de la circulation aérienne ; entretien d’aéronefs; prévisions météo; conditions météorologiques et d’éclairage au moment de l’accident ; licence de pilote, qualifications et expérience de vol récente ; Antécédents de 72 heures du pilote ; déclarations de témoins; appareils électroniques; et toute vidéo de surveillance disponible, y compris celle des caméras de sonnette.







Toute personne ayant été témoin de l’accident ou disposant d’une vidéo de surveillance ou d’autres informations susceptibles d’être pertinentes pour l’enquête est priée de contacter le NTSB à l’adresse [email protected].

Le NTSB a déclaré qu’il ne spéculerait pas sur la cause de l’accident, ajoutant que la cause probable ainsi que les facteurs contributifs seraient détaillés dans le rapport final de l’agence, attendu dans 12 à 24 mois.