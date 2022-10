Victimes du massacre de Parkland, Floride, lycée en 2018

Un jury a recommandé une peine d’emprisonnement à perpétuité sans libération conditionnelle pour l’agresseur lors du massacre par balles de 2018 qui a fait 17 morts dans un lycée de Parkland, en Floride. Voici les victimes :

ALYSSA AL-HADEFF, 14

Alyssa excellait en mathématiques et en espagnol, était une écrivaine douée et capitaine de son équipe de football. Elle n’avait pas peur de dire ce qu’elle pensait, selon sa famille. Sa mère, Lori, a été élue au conseil scolaire du comté de Broward neuf mois après la fusillade sur une plate-forme pour améliorer la sécurité du campus.

SCOTT BEIGEL, 35

Beigel, professeur de géographie bien-aimé et entraîneur de cross-country, est mort en essayant d’escorter des élèves dans sa classe et loin du tireur.

MARTIN DUQUE, 14

Martin, un immigrant du Mexique, est resté dans les mémoires de sa famille comme un passionné de football, un bon élève et un fervent pratiquant. Il était membre du Corps de formation des officiers de réserve juniors de l’école.

NICK DWORET, 17

Nick était un nageur accompli qui avait accepté une bourse d’athlétisme à l’Université d’Indianapolis, où il prévoyait d’étudier la finance. Son jeune frère Alex a été blessé dans la fusillade. Leurs parents ont lancé une association caritative, Swim4Nick, qui offre des bourses universitaires aux nageurs et des cliniques de natation, et proposera bientôt des cours de survie dans l’eau pour les tout-petits.

AARON FEIS, 37

Feis était entraîneur de football adjoint et agent de sécurité chez Stoneman Douglas, son alma mater. Il est mort en se précipitant dans le bâtiment pour sauver des étudiants. Il laisse dans le deuil une femme et une fille.

Jaime Guttenberg, 14 ans

Jaime était une danseuse performante qui espérait devenir ergothérapeute et mère. Elle a toujours défendu les victimes d’intimidation. Son père, Fred Guttenberg, est devenu un ardent défenseur national d’une réglementation plus stricte des armes à feu.

CHRISTOPHE HIXON, 49 ANS

Hixon, directeur sportif de l’école et vétéran de la marine, est mort en se précipitant pour affronter et arrêter le tireur. Son épouse, Debbi, a été élue au conseil scolaire du comté de Broward l’année dernière. Une vidéo du président Joe Biden réconfortant le fils des Hixons ayant des besoins spéciaux, Corey, un mois après la fusillade est devenue virale lors de la campagne de l’année dernière.

LUKE HOYER, 15

La famille de Luke a dit qu’il était une personne aimante et douce qui adorait le basket-ball et « souriait tout le temps ». Réservé mais avec un sens de l’humour ironique, il était connu par ses amis comme le roi de la réponse en un mot.

CARA LOUGHRAN, 14

Cara aimait la danse irlandaise et la gymnastique. Sa famille a dit qu’elle était une excellente élève qui adorait la plage.

GINA MONTALTO, 14

Gina était membre de l’équipe de garde des couleurs d’hiver Stoneman Douglas et a été décrite par l’un de ses instructeurs comme «l’âme la plus douce de tous les temps». Son père, Tony Montalto, est président de Stand With Parkland, le groupe qui représente les familles des victimes.

JOAQUIN OLIVER, 17

Joaquin, un écrivain doué qui aimait le football, était connu sous le nom de “Guac”, abréviation de “guacamole”, parce que certains avaient du mal à dire son nom. Il avait apporté des fleurs à l’école comme cadeau de la Saint-Valentin pour sa petite amie. Son père, l’artiste Manuel Oliver, s’est fait connaître pour ses pièces dénonçant la violence armée et a lancé l’organisation “Change the Ref” pour faire pression en faveur d’une réglementation plus stricte sur les armes à feu.

ALAINA PETITE, 14

Alaina était membre du Corps de formation des officiers subalternes de réserve de l’école et a passé d’innombrables heures à faire du bénévolat dans son église. Quelques mois avant la fusillade, elle avait aidé des familles de Floride à se remettre de l’ouragan Irma. Son père, Ryan, a siégé à une commission d’État qui a enquêté sur les causes de la fusillade et est devenu actif dans des causes politiques conservatrices.

Lieu jaune des prés, 18 ans

Meadow, une avocate en herbe, était une personnalité extravertie qui est morte en essayant de protéger une jeune étudiante avec son corps. Elle était à trois mois de l’obtention de son diplôme et prévoyait de fréquenter l’Université Lynn à Boca Raton. Son père, Andrew Pollack, est devenu un militant conservateur. Il a pris la parole à la Convention nationale républicaine de 2020, accusant la fusillade du conseil scolaire «d’extrême gauche» du comté de Broward.

HELENA RAMSAY, 17

Helena a été décrite par des amis comme une étudiante implacable avec une personnalité réservée. Originaire d’Angleterre, elle avait déménagé aux États-Unis à l’âge de 2 ans. Elle est morte en essayant de protéger un ami du tireur alors qu’il tirait dans leur classe.

ALEX SCHACHTER, 14

Alex, un jeune calme, était un membre enthousiaste de l’orchestre de l’école, jouant du trombone. Sa mère est morte quand il était un jeune enfant. Son père, Max, a siégé à la commission d’État qui a enquêté sur les causes de la fusillade et est devenu un défenseur national du renforcement des mesures de sécurité dans les écoles.

CARMEN SCHENTRUP, 16

Carmen était une demi-finaliste de la bourse nationale de mérite, l’une des 53 dans le comté de Broward. Elle prévoyait de fréquenter l’Université de l’État de Washington dans le but de devenir chercheuse en médecine et de trouver un remède à la sclérose latérale amyotrophique, le trouble neurologique communément appelé maladie de Lou Gehrig.

PETER WANG, 15

Peter, vêtu de son uniforme du Corps de formation des officiers de réserve juniors, est mort en essayant de mettre d’autres étudiants en sécurité. Il rêvait de fréquenter l’Académie militaire des États-Unis à West Point, New York. L’école lui a accordé une admission posthume.

The Associated Press