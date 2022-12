Victimes de la fusillade d’un appartement à Vaughan : ce que nous savons

Les cinq personnes tuées après qu’un homme de 73 ans se soit déchaîné par balle dans son condo de la région de Toronto restent dans les mémoires comme de gentils membres de la communauté aimés par leurs familles.

La police a déclaré que Francesco Villi, qui était impliqué dans une longue dispute avec son conseil d’administration, a tué trois membres du conseil d’administration et deux de leurs partenaires dimanche soir avant d’être abattu par la police.

Voici un aperçu de la vie des cinq victimes :

Rita Camilleri, 57 ans

Une image de Rita Camilleri.

Camilleri était un membre intelligent et gentil de sa communauté, qui avait le goût de la vie, ont déclaré ceux qui la connaissaient.

Elle a travaillé pendant des années dans le secteur immobilier avant de prendre sa retraite et de devenir membre du conseil d’administration de l’immeuble en copropriété de Vaughan, en Ontario, dans lequel elle a vécu et est décédée plus tard.

Marilyn Iafrate, conseillère municipale de Vaughan, a déclaré que Camilleri était passionnée par sa communauté de condos, plaidant pour l’entretien et les améliorations au nom de tous les résidents.

“Elle était intelligente, minutieuse et dure quand il le fallait, mais elle était également très raisonnable et accommodante”, a-t-elle déclaré. “Jamais une seule fois ses entreprises n’étaient pour des raisons personnelles, mais toujours pour le plus grand bien.”

Tony Cutrone, membre du conseil d’administration de la copropriété et ami, a déclaré que Camilleri avait un cœur bon et un sourire contagieux.

Elle aimait aussi voyager et avait une passion pour la nourriture. Plus tôt ce mois-ci, elle a organisé une fête de Noël pour les résidents du condo et prévoyait déjà un barbecue d’été, a déclaré Cutrone.

Camilleri était également une fille aimante, une sœur et une épouse attentionnée qui manquait rarement le souper avec son mari, qui est également décédé lors de la fusillade de dimanche.

“Je ne sais pas comment nous allons continuer sans elle”, a déclaré Cutrone.

—

Vittorio Panza, 79 ans

Une image de Vittorio Panza.

La mort de Panza a laissé un trou dans la communauté italienne soudée de Vaughan, a déclaré Mike Colle, un conseiller municipal de Toronto qui était ami avec l’homme de 79 ans.

Panza était un fier immigrant italien passionné par la musique et la cuisine de son pays natal, ont déclaré ceux qui le connaissaient. Il était également un habilleur impeccable et un agent immobilier prospère.

“Il était votre père et grand-père italien immigré fier et travailleur”, a déclaré Colle, ajoutant que Panza était également doux et dépourvu de malveillance.

“Il ne ferait pas de mal à une mouche”, a déclaré Colle.

Panza, qui était marié à Camilleri, était père de trois filles et fier “non non” de sept petits-enfants, dont le défenseur des Maple Leafs de Toronto Victor Mete.

—

Naveed Dada, 59 ans

Une image de Naveed Dada.

Ceux qui connaissaient Dada ont dit qu’il était souvent appelé affectueusement “M. Smiley”.

Le Canadien d’origine pakistanaise était un fils, un frère et un agent immobilier prospère qui était également membre du conseil d’administration de la copropriété.

“Il a inlassablement donné de son temps et a servi non seulement à aider les personnes à réaliser leurs rêves d’accession à la propriété, mais aussi à redonner à la communauté dans laquelle il vivait et travaillait”, a écrit le Toronto Regional Real Estate Board dans un communiqué.

Dada a passé la moitié de sa vie au Canada et était passionné d’aider les autres, a déclaré Cutrone, son collègue membre du conseil d’administration.

“Naveed est M. Smiley”, a-t-il déclaré. “Il essaie toujours de faire la paix.”

—

Russel Manock, 75 ans

Une image de Russel Manock.

Manock était un père et un grand-père aimant qui chérissait chaque instant avec sa famille, a déclaré le chef de la police régionale de York, Jim MacSween, alors qu’il partageait ce que les familles des victimes disaient de leurs proches.

“Il était le rocher de leur famille”, a déclaré MacSween, ajoutant que Manock était “fait confiance et aimé de tous ceux qui le connaissaient”.

Manock était également membre du conseil d’administration de la copropriété, mais sa femme, qui a également été tuée, ne l’était pas.

—

Lorraine Manock, 71 ans

Une image de Heather “Lorraine” Manock.

De nombreuses personnes qui ont rencontré Lorraine Manock ont ​​été touchées par sa générosité et son altruisme, a déclaré MacSween.

Elle était aimée de ses enfants et petits-enfants, a-t-il dit.

“Lorraine Manock était la mère, la grand-mère et la sœur la plus aimante”, a déclaré MacSween. “Altruiste, généreux, une âme bienveillante.”

Elle était dévouée à son mari, a déclaré MacSween.

“Ils étaient des âmes sœurs de la famille dans la vie et maintenant au paradis”, a-t-il déclaré. “La famille est dévastée par cette perte tragique indescriptible.”

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 21 décembre 2022.