Holly Ramer et Lisa Rathke

Un jeune entraîneur de bowling bénévole connu pour encourager les enfants et un gérant de bar dont le père a dit qu’il était mort en héros faisaient partie des au moins 18 personnes tuées et 13 blessées dans deux fusillades de masse à Lewiston, dans le Maine.

Selon la police de l’État du Maine, sept personnes sont décédées mercredi soir au bowling Sparetime Recreation, six hommes et une femme. Huit autres personnes, tous des hommes, sont mortes au Schemengees Bar and Grille ; sept ont été tués à l’extérieur de l’établissement ; un à l’intérieur. Trois autres personnes sont décédées après avoir été transportées dans les hôpitaux de la région.

Les autorités n’ont pas divulgué les noms des victimes, mais les membres de leurs familles ont confirmé leur décès.

BOB VIOLETTE

Le retraité Bob Violette, 76 ans, s’est consacré à son travail bénévole d’entraîneur de la ligue de quilles jeunesse qui s’entraînait mercredi soir, a déclaré Patrick Poulin, dont le fils adolescent est membre depuis trois ans.

“Il a appris à jouer aux quilles à tellement de gens au fil des années, et il n’était pas payé”, a-t-il déclaré. “Nous nous sommes vraiment efforcés de maintenir le sport en vie, et Bob en faisait vraiment partie intégrante.”

La fille de Violette a confirmé son décès à WBZ-TV. Poulin l’a décrit comme étant toujours accessible et attentionné.

“Parfois, les enfants traversent des moments difficiles pour une raison quelconque, découragés ou autre”, a-t-il déclaré. “Il était excellent pour les récupérer et les amener à sortir de ce problème et à faire avancer les choses dans la bonne direction.”

Il y a deux semaines, Poulin était au centre de quilles avec son fils et lui a offert quelques conseils. Son fils a résisté, mais a finalement suivi le conseil et a joué une excellente partie.

“Vous lui avez donné de bonnes instructions, alors quand vas-tu venir ici et entraîner avec moi ?” Lui demanda Violette.

Poulin a répondu qu’il faudrait qu’il y réfléchisse. Lorsqu’on lui a demandé jeudi s’il y réfléchirait maintenant, il a répondu : “Quelqu’un doit intervenir.”

MICHAEL DESLAURIERS

Le père de Michael Deslauriers a déclaré à CBS News que son fils était l’une des personnes tuées à Sparetime Recreation. Son père, qui porte le même nom, a déclaré que son fils et un ami avaient tous deux été tués alors qu’ils chargeaient le tireur après s’être assuré que leurs femmes et plusieurs enfants étaient en sécurité.

JOE WALKER

Joe Walker était le gérant du bar au Schemengees Bar and Grille. Son père, le conseiller municipal d’Auburn, Leroy Walker, a déclaré jeudi à NBC News que son fils avait reçu deux balles dans l’estomac alors qu’il poursuivait le tireur avec un couteau de boucher.

“Il est mort en héros”, a-t-il déclaré.

En attendant la confirmation de ses pires craintes mercredi soir, Walker a déclaré à la chaîne qu’il avait l’impression que ses tripes et son cou étaient “écrasés avec un étau”.

“Et je ne sais pas, pour vous dire la vérité, quel genre de nuit ce sera d’ici à demain lorsque je me réveillerai avec la vérité selon laquelle mon fils est mort – et je sais qu’il est mort”, a-t-il déclaré. . “Je le sais aussi bien que je sais que je suis ici pour vous le dire parce qu’il n’est pas là et qu’il n’est dans aucun autre hôpital et qu’il ne court pas les rues sinon il nous aurait appelés, parce qu’il gère Schemengees, donc je sais qu’il était là.”



——



Les rédacteurs d’Associated Press Alana Durkin Richer, Rhonda Shafner et Robert Bumstead ont contribué à ce rapport.