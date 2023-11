Victimes de journalistes dans la guerre Israël-Gaza

Note de l’éditeur : La liste ci-dessous constitue le compte rendu le plus complet du CPJ sur les décès de journalistes pendant la guerre. Notre base de données ne reflétera pas bon nombre de ces victimes tant que nous n’aurons pas pleinement enquêté sur les circonstances qui les entourent. Pour plus d’informations, lisez notre FAQ.

La guerre entre Israël et Gaza a fait de lourdes conséquences sur les journalistes depuis que le Hamas a lancé une campagne sans précédent attaque contre Israël le 7 octobre et Israël guerre déclarée contre le groupe militant palestinien, lançant des frappes sur la bande de Gaza sous blocus.

Le CPJ enquête sur tous les rapports faisant état de journalistes et de professionnels des médias tués, blessés ou portés disparus pendant la guerre, ce qui a conduit au mois le plus meurtrier pour les journalistes depuis que le CPJ a commencé à recueillir des données en 1992.

Au 7 novembre, les enquêtes préliminaires du CPJ ont montré qu’au moins 37 journalistes et professionnels des médias figuraient parmi les on estime à 11 000 le nombre de morts depuis le début de la guerre le 7 octobre – avec plus de 9 900 morts palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, et 1 400 morts en Israël.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré aux agences de presse Reuters et Agence France Presse qu’elles ne pouvaient pas garantir la sécurité de leurs journalistes opérant dans la bande de Gaza, après avoir demandé l’assurance que leurs journalistes ne seraient pas visés par les frappes israéliennes. Reuters rapporté le 27 octobre.

Les journalistes de Gaza sont particulièrement confrontéshaut risques alors qu’ils tentent de couvrir le conflit face à un Israélien assaut au solsur la ville de Gaza, des frappes aériennes israéliennes dévastatrices, des communications interrompues et d’importantes pannes de courant.

Au 7 novembre :

Le CPJ enquête également sur de nombreuses informations non confirmées faisant état d’autres journalistes tués, disparus, détenus, blessés ou menacés, ainsi que de dommages causés aux bureaux des médias et aux maisons des journalistes.

« Le CPJ souligne que les journalistes sont des civils qui accomplissent un travail important en temps de crise et ne doivent pas être la cible des parties belligérantes », a déclaré Sherif Mansour, coordinateur du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord du CPJ. « Les journalistes de toute la région font de grands sacrifices pour couvrir ce conflit déchirant. Ceux de Gaza, en particulier, ont payé et continuent de payer un tribut sans précédent et sont confrontés à des menaces exponentielles. Beaucoup ont perdu leurs collègues, leurs familles et leurs installations médiatiques, et ont fui en quête de sécurité lorsqu’il n’y avait ni refuge ni issue.

La liste publiée ici comprend des noms basés sur des informations obtenues auprès des sources du CPJ dans la région et des médias. Il inclut tous les journalistes* impliqués dans des activités de collecte d’informations. Il n’est pas clair si tous ces journalistes couvraient le conflit au moment de leur mort, mais le CPJ les a inclus dans notre décompte alors que nous enquêtons sur leurs circonstances. La liste est mise à jour régulièrement.

Journalistes signalés tués, portés disparus ou blessés :

TUÉ

5 novembre 2023

Mohamed Al-Jaja

Al Jaja était un travailleur des médias et consultant en développement organisationnel à Maison de la Presse-Palestine, qui possède l’agence de presse Sawa à Gaza et promeut la liberté de la presse et l’indépendance des médias. Il a été tué lors d’une frappe aérienne contre sa maison avec sa femme et ses deux filles dans le quartier d’Al-Naser, au nord de Gaza, selon le journal et le site Internet basés à Londres. Le nouvel arabe, SKeyeset le Syndicat des journalistes palestiniens .

2 novembre 2023

Mohammed Abou Hatab



Journaliste et correspondant de la chaîne de télévision financée par l’Autorité palestinienne Palestine TV, Abou Hatab a été tué avec 11 membres de sa famille lors d’une frappe aérienne israélienne sur leur maison à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, selon l’agence de presse officielle de l’Autorité palestinienne. Wafaet le média basé à Amman Actualités Roya .

1 novembre 2023

Majd Fadl Arandas

Membre du Syndicat des journalistes palestiniens qui travaillait pour le site d’information Al-Jamaheer, Arandas a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans la bande de Gaza, selon le Syndicat des journalistes palestinienset le groupe pour la liberté de la presse basé à Beyrouth SKeyes .

Iyad Matar

Matar, un journaliste travaillant pour la chaîne de télévision Al-Aqsa, affiliée au Hamas, a été tué avec sa mère lors d’une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, selon le média basé à Amman. Actualités Royaet la chaîne locale La Palestine aujourd’hui .

31 octobre 2023

Imad Al-Wahidi

Travailleur des médias et administrateur de la chaîne de télévision Palestine, gérée par l’Autorité palestinienne, Al-Wahidi a été tué avec les membres de sa famille lors d’une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, selon un déclarationdiffusé par la chaîne, l’agence de presse officielle de l’Autorité palestinienne Wafaet le Syndicat des journalistes palestiniens .

Majed Kachko

Kashko, un professionnel des médias et directeur du bureau de la chaîne de télévision Palestine, gérée par l’Autorité palestinienne, a été tué avec des membres de sa famille lors d’une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, selon un déclarationdiffusé par la chaîne, l’agence de presse officielle de l’Autorité palestinienne Wafaet le Syndicat des journalistes palestiniens .

30 octobre 2023

Nazmi Al-Nadim

Al-Nadim, directeur adjoint des finances et de l’administration de Palestine TV, a été tué avec des membres de sa famille lors d’une frappe aérienne contre son domicile dans la région de Zeitoun, à l’est de Gaza, selon l’agence de presse officielle de l’Autorité palestinienne. Wafaet l’État égyptien Agence de presse du Moyen-Orient.

27 octobre 2023

Yasser Abou Namous

Le journaliste palestinien Yasser Abu Namous, de l’organisation médiatique Al-Sahel, a été tué dans une frappe aérienne contre sa maison familiale à Khan Yunis, à Gaza, selon l’agence de presse officielle de l’Autorité palestinienne. Wafa, Al Jazeeraet les groupes affiliés au Hamas Réseau Al-Quds.

26 octobre 2023

Duaa Sharaf

Le journaliste palestinien Sharaf, hôte du groupe affilié au Hamas Radio Al-Aqsa a été tuée avec son enfant lors d’une frappe aérienne contre sa maison dans le quartier de Yarmouk à Gaza, selon Agence Anadoluet Moniteur du Moyen-Orient.

25 octobre 2023

Saed Al-Halabi

Al-Halabi, journaliste de la chaîne de télévision Al-Aqsa, affiliée au Hamas, a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, selon le Syndicat des journalistes palestiniensle groupe palestinien pour la liberté de la presse MADAet Al Jazeera .

Ahmed Abou Mhadi

Journaliste de la chaîne de télévision Al-Aqsa, affiliée au Hamas, Mhadi a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, selon le Syndicat des journalistes palestinienset Vousm7 .

Salma Mkaimer

Mkaimer, une journaliste indépendante, a été tuée aux côtés de son enfant lors d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, selon le Syndicat des journalistes palestinienset le journal en ligne égyptien indépendant Mada Masr .

23 octobre 2023

Mohammed Imad Labad

Journaliste du site d’information Al Resalah, Labad a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur le quartier de Sheikh Radwan, dans la ville de Gaza, selon RT arabeet l’agence de presse officielle de l’Autorité palestinienne Wafa .

22 octobre 2023

Roshdi Sarraj

Journaliste et co-fondateur d’Ain Media, une société palestinienne spécialisée dans les services professionnels aux médias, Sarraj a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, selon l’agence de presse officielle de l’Autorité palestinienne Wafa et Nouvelles du ciel.

20 octobre 2023

Roee Idan

Le 20 octobre, le journaliste israélien Idan a été déclaré mort après que son corps ait été retrouvé, selon Le temps d’Israëlet le Fédération internationale des journalistes . Idan, photographe du journal israélien Ynet, a été initialement signalé manquant lorsque sa femme et sa fille ont été tuées lors d’une attaque du Hamas le 7 octobre contre le kibboutz Kfar Aza. Le CPJ a confirmé qu’il travaillait le jour de l’attaque.

Mohamed Ali

Journaliste de la radio Al-Shabab (Radio de la jeunesse), Ali a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne dans le nord de la bande de Gaza, selon le Syndicat des journalistes palestiniens et le bureau basé au Caire Al-Dostor journal.

19 octobre 2023

Khalil Abou Aathra

Vidéaste de la chaîne de télévision Al-Aqsa, affiliée au Hamas, Abu Aathra a été tué avec son frère lors d’une frappe aérienne israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, comme l’a rapporté le journal. Syndicat des journalistes palestinienset le média basé à Amman Actualités Roya .

18 octobre 2023

Sameeh Al-Nady

Journaliste et directeur de la chaîne de télévision Al-Aqsa, affiliée au Hamas, Al-Nady a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, selon le Syndicat des journalistes palestinienset l’agence de presse palestinienne Safa .

17 octobre 2023

Mohamed Balousha

Balousha, journaliste et directeur administratif et financier du bureau de la chaîne de médias locale « Palestine Today » à Gaza, a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur le quartier d’Al-Saftawi, dans le nord de Gaza, a rapporté Agence Anadoluet Le gardien .

Issam Bhar

Bhar, journaliste de la chaîne de télévision Al-Aqsa, affiliée au Hamas, a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne dans le nord de la bande de Gaza, selon TRT Arabieet le journal arabe basé au Caire Actualités Shorouk .

16 octobre 2023

Abdoulhadi Habib

Journaliste qui travaillait pour l’agence de presse Al-Manara et l’agence de presse HQ, Habib a été tué avec plusieurs membres de sa famille lorsqu’une frappe de missile a frappé sa maison près du quartier de Zeitoun, au sud de la ville de Gaza, selon l’agence de presse. Syndicat des journalistes palestinienset l’organisation de presse palestinienne indépendante Centre international des médias du Moyen-Orient .

14 octobre 2023

Yousef Maher Dawas

Dawas, collaborateur du Palestine Chronicle et écrivain pour We Are Not Numbers (WANN), un projet palestinien à but non lucratif dirigé par des jeunes, a été tué dans une frappe de missile israélien sur la maison de sa famille à Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, selon à VOULEZet Chronique palestinienne.

13 octobre 2023

Salam Méma

Le décès de Mema, journaliste indépendant, a été confirmé à cette date. Mema a occupé le poste de présidente du Comité des femmes journalistes à l’Assemblée palestinienne des médias, une organisation engagée à faire progresser le travail médiatique pour…