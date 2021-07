Victime d’une attaque d’ours grizzli dans le Montana identifiée.

La victime d’une attaque mortelle d’ours grizzli dans l’ouest du Montana a été identifiée comme étant Leah Davis Lokan, 65 ans, de Chico, en Californie. L’attaque dans les limites de la petite ville agricole d’Ovando a traumatisé les amis et les membres de la communauté.

Mercredi, Montana Fish, Wildlife and Parks a développé les détails horribles de l’attaque.

« L’ours a d’abord réveillé les campeurs, mais s’est ensuite enfui », indique le communiqué de presse du FWP de mercredi. « Les trois campeurs ont retiré de la nourriture de leurs tentes, l’ont sécurisée et sont retournés se coucher. »

Mais l’ours n’a été dissuadé que brièvement. Quelques heures plus tard, il est revenu et son image a été capturée par une caméra de surveillance à moins d’un pâté de maisons du site de l’attaque.

À un moment donné de la nuit, l’ours est également entré dans un poulailler en ville, tuant et mangeant plusieurs poulets. L’image de l’ours a été enregistrée par une caméra vidéo dans un commerce à moins d’un pâté de maisons du camping, à peine 15 minutes avant l’attaque.

« Vers 3h30 du matin, les deux personnes dans la tente adjacente à la victime ont été réveillées par les bruits de l’attaque », indique le communiqué de presse du FWP. « Ils sont sortis de la tente et ont aspergé l’ours avec du spray anti-ours. Cela n’a plus été vu depuis.

« L’ours a tiré la victime de la tente lors de l’attaque mortelle. »

Depuis mardi, les responsables de la faune du Montana et des forces de l’ordre parcourent la région, essayant de localiser l’ours responsable de l’attaque mortelle.

« À ce stade, notre meilleure chance d’attraper cet ours sera des pièges à ponceaux installés dans la zone près du poulailler où l’ours a tué et mangé plusieurs poulets », a déclaré Randy Arnold, superviseur régional du FWP à Missoula.

« La zone que nous traitons à Ovando présente des défis, à la fois en termes de terrain et de couverture de broussailles », a déclaré le shérif du comté de Powell, Gavin Roselles. « Il y a franchement beaucoup d’endroits où un ours pourrait se cacher. »

Une équipe spécialisée de recherche et de sauvetage de la compagnie privée « Two Bear Air » a été mobilisée pour aider à la recherche. Roselles a déclaré que Two Bear Air utilisait une « technologie de fusée éclairante » dans le but de trouver le grizzly. Les analyses médico-légales recueillies sur le site de l’attaque sont également utilisées.

« Je crois comprendre que Montana Fish, Wildlife and Parks, en collaboration avec le médecin légiste, est très diligent dans la collecte d’échantillons d’ADN », a déclaré Roselles. « Ces échantillons seront analysés pour aider à identifier l’ours en question. »

