Victime d’un cancer et fils d’une légende équestre décédée, prend les rênes pour les Jeux olympiques de Paris 2024 : « des montagnes russes massives de haut en bas »

Le Château de Versailles accueillera les Jeux olympiques d’été de 2024, testant les chevaux dans trois disciplines : le dressage, le saut d’obstacles et le concours complet. La liste finale amènera 65 athlètes de haut niveau sur le territoire convoité de la mode. Dans la course pour obtenir le billet, il y a cinq ans, Joe Stockdale – le fils du regretté athlète olympique britannique de saut d’obstacles – a abandonné sa première passion pour le cricket en l’appelant “la bonne décision.”

La vidéo préférée des États-Unis aujourd’hui

Le prodige formé pendant de nombreuses années comme cavalier de saut d’obstacles marche désormais dans les traces de son père. Tout dans ce sport lui semble spécial et, à l’approche des jours précédant les Jeux, il partage son expérience émouvante jusqu’à présent dans l’espoir de rendre son père fier.

La sensation équestre espère prolonger l’héritage de son père

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Lorsque Joe Stockdale a rejoint le monde des sports équestres de compétition à 18 ans, son seul objectif était d’imiter le succès de son père en atteignant le niveau olympique. Tim Stockdale, son père, était un concurrent olympique de 2008 pour l’équipe GB et est décédé d’un cancer en 2018. Joe a récemment parlé avec BCC qui a été partagé sur X, où Joe a souligné : “La forme actuelle est une chose énorme, mais c’est une telle montagne russe de hauts et de bas.”

Ayant reçu tout le soutien nécessaire pour réaliser son rêve olympique, il a décidé d’emprunter pour les Jeux la jument familiale Equine America Cacheral, que lui et son père ont achetée aux enchères. Joe a dit, « Il y a si peu de chevaux capables de concourir aux Jeux olympiques, le fait que j’en ai un est un miracle. Cela pourrait être ma seule opportunité, mon seul coup, donc je ressens un peu de pression.

Soyez instantanément informé des nouveautés Jeux olympiques des histoires via Google ! Cliquez sur Suivez-nous et appuyez sur le Étoile bleue. Suivez-nous

Même s’il s’est engagé tardivement, Joe n’était pas étranger à ce sport : il a commencé à monter à cheval dès l’âge de quatre ans et a fait partie des équipes de tétrathlon et de saut d’obstacles en 2013. Il a remporté les championnats nationaux britanniques de saut d’obstacles en août 2018 et s’est qualifié pour le Cheval du Spectacle de l’année.

Son père était à l’hôpital à ce moment-là mais regardait ses tournées en direct. Tout a changé pour Joe après la mort de Tim en novembre. Il a abandonné le cricket et a été soutenu par les propriétaires et les sponsors pour continuer à travailler avec les chevaux.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Les faits saillants de la carrière de Tim Stockdale et les projets de son fils

Tim a fait ses débuts au niveau international en 1988 et a ensuite représenté son pays dans plus de 50 Coupes des Nations. Au premier tour de la finale individuelle, il a obtenu la 16e place aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, sur Corlato.

Tim a continué à concourir jusqu’en septembre 2018, avant de recevoir son diagnostic de cancer. Notamment, la célèbre Coupe d’Or King George V 2010 à Hickstead a été le point culminant de sa remarquable carrière.

PUBLICITÉ L’article continue sous cette annonce

Joe aspire désormais à suivre son père en se qualifiant pour les JO de Paris 2024. Pour Joe, la résilience, une qualité qu’il a apprise de son père, est la leçon la plus importante. Joe reconnaît la nature intense de ce sport et dit : « Vous perdez plus que vous ne gagnez. Cela demande de longues heures et un travail acharné, mais si nous pouvons atteindre cet objectif, cela en vaut la peine.

Regardez cette histoire Après être revenue en selle, la fille équestre de Bill Gates, Jennifer Gates, est obligée de dire un adieu tragique