Victime d’un accident de moto à Richmond, un homme de Johnsburg âgé de 66 ans, reste dans un état critique – Shaw Local

Le bureau du shérif du comté de McHenry a fourni plus d’informations sur la personne grièvement blessée vendredi dans un accident de moto près de Richmond, l’identifiant comme un homme de 66 ans de Johnsburg qui reste dans un état critique.

L’homme, qui ne portait pas de casque au moment de l’accident, a d’abord été transporté en ambulance à l’hôpital Northwestern de McHenry, puis transporté par hélicoptère à l’hôpital général Advocate Lutheran de Park Ridge, ont annoncé lundi les autorités.

L’alcool est considéré comme un facteur dans l’accident, a déclaré la police.

Le bureau du shérif du comté de McHenry et les districts de protection contre les incendies de Wonder Lake, Hebron et Richmond Township ont été appelés juste avant 17 heures vendredi au bloc 7900 de Tryon Grove Road pour un accident de la circulation impliquant une seule moto, selon un communiqué vendredi du Richmond Township Fire. Quartier protégé.

Une enquête préliminaire indique qu’un homme conduisait une motocyclette Harley-Davidson de 1996 vers l’est sur Tryon Grove Road lorsque, pour des raisons inconnues, le motard n’a pas réussi à franchir une courbe de la chaussée. La moto a quitté la chaussée et dans l’accotement est où le conducteur a perdu le contrôle et s’est écrasé, selon le communiqué du département du shérif.

L’unité d’enquête sur les accidents de la route du bureau du shérif du comté de McHenry continue d’enquêter sur l’accident, selon le communiqué du shérif.