Une victime d’un accident de la route a dû être transportée à l’hôpital dans une machine JCB dans le district de Katni au Madhya Pradesh après que l’ambulance ne soit pas arrivée à temps. Une vidéo de celui-ci a été largement partagée sur Internet montrant l’homme blessé allongé dans le seau de la machine, a rapporté l’agence de presse ANI.

Dans le clip, téléchargé par ANI sur Twitter, deux hommes sont vus debout sur le godet de la machine JCB tandis que la victime est allongée à l’intérieur. À leur arrivée à l’hôpital, le seau est abaissé et on peut voir deux autres hommes soulever la victime et la faire allonger sur une civière.

#REGARDEZ | Madhya Pradesh : victime d’un accident à Katni transportée à l’hôpital dans un JCB alors que l’ambulance arrivait en retard sur le lieu de l’accident (13.09) pic.twitter.com/f2qcMvUmcV — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) 14 septembre 2022

Pradeep Mudhiya, médecin-chef, a déclaré à l’agence de presse que l’homme avait eu un accident de vélo dans la région de Barhi, dans le district de Katni. Il a composé le 108 pour appeler une ambulance mais n’a pas pu en obtenir car “l’agence liée fournissant des services d’ambulance a changé”, a déclaré Mudhiya.

Katni: La victime a eu un accident de vélo à Barhi et a appelé le 108 mais l’ambulance n’était pas disponible car l’agence connexe fournissant des services d’ambulance a été changée. L’ambulance venait de la ville voisine et était en retard. Proposition envoyée pour une nouvelle ambulance : Pradeep Mudhiya, médecin-hygiéniste en chef pic.twitter.com/uhdF03pxuk — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) 14 septembre 2022

Mudhiya a ajouté qu’une ambulance arrivait sur le lieu de l’accident depuis une ville voisine mais qu’elle était en retard. Il a en outre déclaré qu’une proposition pour une nouvelle ambulance a été envoyée.

La victime a été identifiée comme étant Mahesh Barman qui s’est fracturé la jambe dans l’accident de la route. Selon Pushpendra Vishwakarma, propriétaire de la machine JCB et membre local du Janpad Panchayat, Barman s’est vu refuser l’aide de plusieurs conducteurs de pousse-pousse automatique alors qu’une ambulance n’était pas non plus disponible à ce moment-là. L’accident s’est produit devant la boutique de Vishwakarma à Khitauli Road. Par conséquent, il a décidé d’utiliser sa machine JCB pour transporter l’homme à l’hôpital, a rapporté The New Indian Express.

Répondant à l’affaire, un responsable du département de la santé a déclaré à la publication que l’agence exploitant l’ambulance Dial 108 avait été modifiée en raison de l’impossibilité de fournir une ambulance dans la région. Le responsable a informé que la victime avait demandé une ambulance au centre de santé communautaire (CHC) de Vijayraghavgarh mais qu’elle n’avait pas pu arriver à temps. Cependant, selon le responsable, deux ambulances étaient disponibles au CHC de Barhi et auraient pu être envoyées si la victime y avait été contactée.

