Lorsque Savanna Pikuyak, 22 ans, a dit au revoir à sa famille autour d’un rôti de caribou dans leur maison du Nunavut la semaine dernière, sa mère ne savait pas que ce serait la dernière fois qu’elle tiendrait sa fille dans ses bras.

Sheba Pikuyak s’est souvenue à quel point sa fille était excitée de quitter sa communauté natale de Sanirajak, au Nunavut, et de se lancer dans une nouvelle aventure dans une grande ville avec l’espoir de devenir un jour infirmière.

Sheba a déclaré que sa fille était arrivée à Ottawa jeudi. La jeune femme inuite a emménagé dans une chambre d’une colocation qu’elle avait trouvée sur Facebook près du Collège Algonquin, où elle venait tout juste de commencer ses études dans le cadre du programme des passerelles pré-sciences de la santé.

Dimanche matin, juste après 10 h, la police a répondu à un appel au 911 signalant qu’une femme avait été gravement poignardée et qu’un homme armé d’un couteau se trouvait toujours dans l’immeuble du 34 Woodvale Green, une maison en rangée de deux étages dans le sud-ouest d’Ottawa.

La police est arrivée sur les lieux pour trouver Savanna morte de ses blessures. CBC a appris que la police soupçonnait qu’elle avait également été agressée sexuellement.

Sheba a déclaré que les enquêteurs l’avaient informée que sa fille avait été tuée. Elle a appris qu’un homme de 33 ans nommé Nikolas Ibey était accusé de meurtre au deuxième degré. Sheba a déclaré que la police lui avait dit qu’il avait appelé le 911 et qu’il se serait rendu aux agents lorsqu’ils seraient arrivés sur les lieux.

Selon des sources, il vivait comme colocataire de Savanna lorsque l’attaque s’est produite.

Sa mère a déclaré que la famille ne le connaissait pas et qu’elle n’avait pas entendu son nom avant ce dimanche fatidique.

“Intelligent et lumineux”

Sa mère se souvient de Savanna comme “intelligente et brillante”. Sa mère a rappelé comment la jeune femme avait appris par elle-même le tricot, le crochet, le perlage et d’autres métiers à l’adolescence. Elle était aussi une cuisinière passionnée.

Membre active de sa communauté avec un grand intérêt pour l’apprentissage de la culture inuit, Savanna a participé à un programme Students on Ice au Groenland et, selon sa mère, a participé à Nunavut Sivuniksavut, un programme d’éducation postsecondaire spécialement pour les jeunes Inuit à Ottawa.

Savanna Pikuyak, à droite, était une bonne cuisinière, selon sa mère Sheba Pikuyak. Savanna est photographiée ici avec sa sœur aînée Geneva Pikuyak. (Soumis par Sheba Pikuyak)

Sa fille sarcastique aimait faire rire les gens, même lorsqu’ils étaient si loin l’un de l’autre.

Le matin de sa mort, Savanna envoyait un message à sa mère sur Facebook, à propos du souvenir d’une blague qu’ils avaient autrefois partagée.

“Nous l’avons appelée ‘bébé'”, a déclaré Sheba. “Alors je lui ai demandé : ‘Bébé, comment voudrais-tu ton petit-déjeuner ?’ Et elle était très sarcastique et elle a répondu “pas brûlée””, a déclaré Sheba, riant toujours au souvenir. “Elle avait ce grand sens de l’humour.”

Après un rapide échange de messages, Sheba a déclaré qu’elle s’était occupée de faire du bannock et de préparer un repas-partage pour une fête de famille. Quelques heures plus tard, la police l’appellerait pour lui dire que son bébé était mort.

Nikolas Ibey, 33 ans, aurait appelé la police et s’est rendu aux agents lorsqu’ils sont arrivés sur les lieux. (Facebook)

Chambre trouvée via Facebook

La maison de trois chambres et deux salles de bains du 34 Woodvale Green appartient à une société à numéro enregistrée au nom du frère d’Ibey, Christopher Ibey, selon les registres de propriété provinciaux.

Ces dossiers montrent également que la date de clôture officielle de l’achat de la maison n’a eu lieu que le 31 août de cette année. Christopher exploite une entreprise de sécurité locale et d’autres entreprises d’Ottawa, selon son profil LinkedIn.

Les efforts pour joindre Christopher mardi au siège social de la société de sécurité ont été infructueux.

Savanna Pikuyak a emménagé dans une chambre d’une maison qu’elle avait trouvée sur Facebook et près du Collège Algonquin. La personne accusée de sa mort était sa colocataire. (Facebook)

Une photo publiée par d’autres employés sur les réseaux sociaux montre que Nikolas travaille au moins dans l’une des entreprises de son frère.

Et c’est Nikolas qui a publié des annonces sur Facebook pour les chambres de location de Woodvale aussi récemment que le 8 août – avant que son frère n’achète officiellement la maison – où il a annoncé la chambre à 750 $ qui serait disponible à la location mensuelle à partir du 25 août.

Nikolas a mentionné la «proximité de la maison avec le Collège Algonquin» comme argument de vente. Il n’y avait pas de réponse mardi au numéro indiqué pour les locataires potentiels à appeler.

Dans une déclaration à la CBC, le Collège Algonquin a déclaré qu’il respectait la demande de confidentialité de la famille de Pikuyak et offrait des ressources et des services de conseil aux étudiants et au personnel.

Le collège a refusé une demande d’entretien pour discuter du logement hors campus et de toute préoccupation concernant la sécurité qu’il a à la suite de l’incident.

Sheba dit que sa famille fait maintenant de son mieux pour faire face à la nouvelle dévastatrice.

“Elle était vraiment exceptionnelle”, a-t-elle déclaré à propos de Savanna. « Elle avait un cœur d’or.

La mort de Savanna Pikuyak est le cinquième homicide d’une femme et le 10e meurtre au total à Ottawa cette année.