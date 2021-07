Victime de violence domestique, la mère d’un enfant enlevé retrouvée morte dans le TN

RAHWAY, NJ – « Une fille, une soeur, une mère, une tante et une cousine », c’est ainsi que Karen Uyar a décrit sa fille Yasemin, en annonçant que la jeune femme de 24 ans avait été retrouvée morte par les autorités du Tennessee.

La nouvelle a été confirmée conjointement dimanche par le procureur par intérim du comté d’Union Lyndsay V. Ruotolo et le directeur de la police de Rahway Jonathan Parham.

Après une recherche d’un week-end dans de nombreux États, Karen Uyar a déclaré que sa famille avait été informée samedi à 20h15 que les restes de Yasemin Uyar avaient été localisés.

Plus tôt dans la journée, les autorités avaient trouvé le fils de 2 ans de Yasemin, Sebastian Rios, en sécurité à Monterey, Tennessee et avaient arrêté son père, Tyler Rios, 27 ans, de Highland Park, New Jersey sans incident. Les autorités ont déclaré que les enquêteurs avaient trouvé le corps de Yasemin dans un boisé à proximité, au large de l’Interstate 40.

Rios est accusé d’enlèvement au premier degré dans le cadre de l’enlèvement présumé de Sebastian, âgé de 2 ans, et des accusations criminelles supplémentaires sont en instance en lien avec la mort de Yasemin, ont indiqué les autorités.

Les deux hommes avaient été portés disparus et auraient été enlevés vendredi par Rios. L’enfant a fait l’objet d’une alerte Amber généralisée envoyée pour la première fois vendredi après-midi.

En octobre 2019, Karen Uyar avait écrit un article sur les réseaux sociaux sur la relation de sa fille avec Rios ; détaillant de nombreux cas de violence domestique, les mesures prises pour assurer sa sécurité et les tentatives passées des autorités pour lui offrir de l’aide.

« Pendant que ma famille pleure la perte de Yasemin, n’oubliez pas qu’elle n’était pas seulement une victime de violence conjugale (DV) », a déclaré samedi Karen Uyar. « Sa vie sera célébrée comme son plus beau cadeau à ce monde, Sebastian aura toujours besoin de tout notre amour et de notre soutien. »

Karen Uyar a demandé la confidentialité pour faire son deuil en famille dimanche, mais qu’ils continueront de partager des informations et que les arrangements funéraires seront à venir.

Une enquête menée par plusieurs agences a conduit à l’identification de Tyler Rios comme suspect dans l’affaire après que Sebastian Rios ne se soit pas présenté à la garderie vendredi et Yasemin Uyar ne soit pas arrivé pour les quarts de travail prévus, selon le procureur adjoint du comté d’Union, Robert Grady, qui est poursuivre l’affaire. Un contrôle de bien-être a été effectué au domicile d’Uyar par des membres du département de police de Rahway vendredi matin, mais personne n’a été trouvé à l’intérieur, ont-ils déclaré.

Peu de temps après, la police d’État a émis une alerte Amber qui a été envoyée aux téléphones portables privés, diffusée sur des panneaux d’affichage électroniques le long des autoroutes du New Jersey et au-delà, et largement partagée via les médias sociaux.

Rios reste en détention dans le Tennessee en attendant son extradition vers le New Jersey, après quoi une première comparution et une audience de détention auront lieu devant la Cour supérieure du comté d’Union.

