Vicky Phelan, militante contre le cancer du col de l’utérus, décède à 48 ans

Des HOMMAGES ont afflué de toute l’Irlande aujourd’hui après le décès de la militante contre le cancer du col de l’utérus, Vicky Phelan, à l’âge de 48 ans.

Vicky est décédée aux premières heures de la matinée à Milford Hospice à Limerick, plongeant la nation dans le deuil.

La militante contre le cancer Vicky Phelan est décédée Crédit : Maxwell Picture Agency

Vicky laisse dans le deuil ses deux enfants

Mme Phelan est née à Waterford en 1974 et a vécu à Limerick.

Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, Amelia, 17 ans, et Darragh, 11 ans.

Le président Michael D Higgins a déclaré qu’il ressentait “le plus profond sentiment de tristesse” à l’annonce de la mort de Vicky.

Il a déclaré: “Tous ceux d’entre nous qui ont eu le privilège de rencontrer Vicky auront été frappés par la puissante force intérieure et la dignité avec lesquelles elle a non seulement fait face à sa propre maladie, mais avec le sens de l’engagement envers le bien public et les droits des autres. avec qui elle a fait campagne.

“Vicky, dans tout cela, a apporté une énorme contribution à la société irlandaise.

“Grâce à ses efforts inlassables, malgré le terrible tribut personnel qu’elle a elle-même dû porter, tant de vies de femmes ont été protégées et le seront à l’avenir.

“Elle manquera profondément à tous ceux qui étaient impressionnés par son courage, sa résilience, offerts non seulement aux femmes mais à nous tous en Irlande.

“Elle manquera bien sûr avant tout à ses proches. Puis-je exprimer mes plus sincères condoléances aux parents de Vicky, Gaby et John, à son mari Jim, à ses enfants Amelia et Darragh, ainsi qu’à toute sa famille et ses amis.”

Taoiseach Micheal Martin a déclaré que sa mort était “une nouvelle très, très triste” et il a souhaité exprimer sa plus profonde sympathie à sa famille.

Il a déclaré: “Je pense que c’était une femme d’un courage et d’une intégrité extraordinaires qui a défendu les femmes irlandaises.

“Dans l’histoire de ce pays, je pense que ses actions, en particulier en ne signant pas d’accord de confidentialité à ce moment particulier en dehors des marches de la Haute Cour, resteront longtemps dans la mémoire comme un exemple de quelqu’un qui s’est dressé contre le système et les conventions normales.

“Elle a défendu l’intérêt public.”

En 2011, Vicky a subi un frottis pour un cancer du col de l’utérus.

Bien que son test n’ait montré aucune anomalie, elle a reçu un diagnostic de cancer du col de l’utérus en 2014.

CHALEUR RAYONNÉE

Un examen interne de CervicalCheck a révélé que le résultat initial était incorrect, mais Vicky n’en a été informé qu’en 2017.

Elle a poursuivi les laboratoires de pathologie clinique pour l’incident et l’affaire a été réglée pour 2,5 millions d’euros.

14 autres femmes se sont également avérées avoir des résultats de test faussement négatifs.

La dirigeante du Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a déclaré: “Ní Bheidh A Leithéid Ann Arís. Vicky Phelan, mère, fille, sœur, championne des femmes, militante qui a affronté l’État et a gagné. Repose en paix.”

L’avocat de Vicky, Cian O’Carroll, a déclaré à RTE’s Today avec Claire Byrne qu’elle était une personne qui « rayonnait de chaleur et de bonne humeur ».

O’Carroll, qui a représenté Mme Phelan dans son affaire devant la Haute Cour en 2018, a déclaré qu’elle “n’avait jamais arrêté”.

L’ÊTRE HUMAIN LE PLUS INCROYABLE

Il a déclaré: “La vérité et l’honnêteté étaient la chose la plus importante.

“Elle a expliqué tant de fois comment elle a trouvé la preuve dans ses propres dossiers qu’une erreur avait été commise dans ses soins, et la fausse déclaration de son test lui a été cachée.

“Elle n’a pas accepté les tentatives de la bâillonner, elle était déterminée à défendre son cas devant les tribunaux s’ils n’allaient pas la traiter raisonnablement, et que personne n’allait la faire taire à ce sujet, parce qu’elle savait d’autres ont été touchés.

“Cela a ensuite conduit à une campagne après l’autre pour s’assurer que d’autres personnes découvrent la vérité sur ce qui leur est arrivé.”

L’ancien diffuseur de RTE, Charlie Bird, a déclaré que son “héros est parti”.

HÉROS PARTI

Il a déclaré: “Mon cœur est brisé rien qu’en apprenant le décès de Vicky Phelan.

“Au cours de la dernière année, elle m’a apporté un grand soutien pour continuer à lutter contre ma maladie en phase terminale.

“Tout ce pays devrait être en deuil suite au décès de cet être humain remarquable. Mon cœur est brisé. Mon héros est parti.

L’ancien dirigeant travailliste Alan Kelly a déclaré que Mme Phelan était “l’être humain le plus incroyable que j’aie jamais rencontré”.

Il a dit: “Je suppose que ce qui est vraiment choquant, c’est que Vicky a toujours riposté. Elle était la personne la plus résistante que j’aie jamais rencontrée. Dans votre cœur, vous avez toujours su que ce jour viendrait, mais c’est toujours un choc car elle a toujours rebondi.

RÉSILIENCE

“Elle avait de la force, elle était incroyable… les gens ne sauront jamais combien de temps elle a consacré aux gens qui venaient lui demander de l’aide.

“C’était une amie.”

Son collègue défenseur des patients, Stephen Teap, a également rendu hommage à son “bon ami” ce matin.

Il a déclaré: “C’est avec le cœur brisé que nous disons au revoir à ma grande amie Vicky Phelan qui a obtenu ses ailes aujourd’hui.

“Il y a 5 ans, on lui a dit qu’il ne lui restait que quelques mois à vivre, elle a défié tous les pronostics et grâce à sa force et son courage est devenue un trésor national nous honorant tous avec sa sagesse, son amour et son grand sens de l’humour.

“Plus important encore, elle est devenue une très bonne amie pour Oscar, Noah et moi, un roc de soutien sur lequel nous appuyer au fil des ans. Une autre femme irlandaise nous a été enlevée trop tôt.

DÉFIÉ TOUTES LES CHANCES

“Tu vas nous manquer Vicky, merci d’être juste toi, repose en paix mon bon ami.”

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a déclaré : « Aujourd’hui, nous avons appris la très triste nouvelle du décès de Vicky Phelan. J’envoie mes plus sincères condoléances et sympathies à la famille de Vicky pour leur perte.

« Vicky laisse un héritage d’un impact énorme et durable qui a touché la vie de nombreuses personnes, et en particulier des femmes et des familles touchées par le cancer du col de l’utérus.

“Mes pensées vont à la famille de Vicky et à ses nombreux amis en ce triste jour.”

NATION EN DEUIL

La mort de l’inspirante maman de deux enfants a plongé la nation dans le deuil.

Et Vicky a raconté en 2021 comment elle pensait que ce serait plus facile pour sa fille Amelia, 17 ans, et son fils Darragh, dix ans, si elle ne mourait pas chez elle à Limerick.

S’exprimant pour soutenir une campagne visant à permettre aux personnes en phase terminale d’être médicalement assistées pour mourir en novembre 2021, Vicky a déclaré qu’elle n’avait plus aussi peur de mourir qu’elle l’était autrefois.

Mais elle a dit qu’alors qu’elle voulait suivre ses propres conditions après avoir décidé d’arrêter la chimiothérapie, elle craignait que le processus ne soit long et interminable.

Et elle a dit qu’elle préférait ne pas mourir chez elle à Limerick, mais dans la maison de vacances de la famille ou ailleurs pour que ses enfants n’aient pas le souvenir de sa mort à la maison.

Elle a déclaré au Sunday Times : “Je pense que je préférerais mourir là-bas (à Doonbeg) plutôt qu’ici pour le bien des enfants. Mourir ici serait très difficile pour eux. Le souvenir.”

FUNÉRAILLES PRIVÉES

La native de Kilkenny a déclaré qu’elle aimerait avoir des funérailles privées et qu’elle n’aura pas de réveil, afin que ses enfants n’aient pas à voir des étrangers la voir dans un cercueil.

Mais après les funérailles privées, elle a raconté comment elle voulait que The Blizzards et The Stunning jouent ses chansons préférées lors d’un mémorial spécial.

Et elle a révélé de façon déchirante en février comment elle voulait que ses enfants se souviennent des jours ordinaires.

Après avoir aidé son fils Darragh à faire ses devoirs, elle a déclaré : “Pour moi, ce sont des moments dont mes enfants se souviendront… le temps que j’ai passé à m’asseoir avec eux en tant que maman aidant à faire leurs devoirs, mais aussi en me mettant à leur niveau et en faisant des choses qui les intéressent. Ce sont les jours pour lesquels je vis.

Vicky, qui est revenue des États-Unis où elle avait reçu un traitement en 2021, a déclaré qu’elle n’avait peur que lorsqu’elle était malade – et qu’elle ne voulait pas être seule après avoir été aux États-Unis pendant si longtemps.

FORCE REMARQUABLE

Elle a expliqué: “Quand je vais bien, je ne le suis pas. Quand je suis malade, oui, parce que tu t’inquiètes de la façon dont ça va finir.

“Pour le moment, ma plus grande inquiétude est de me retrouver avec une complication pour laquelle je devrais aller à l’hôpital. Si je me retrouve à l’hôpital, personne ne peut entrer et je suis à nouveau seul et j’ai déjà passé la majeure partie de la putain d’année toute seule.”

Et elle a dit qu’elle ne voulait pas “s’attarder” pour le bien de ses enfants bien-aimés.

Elle a ajouté : « Je suis une jeune femme. J’ai un coeur solide. J’étais assez en forme avant d’avoir un cancer. Je ne veux pas m’attarder – pour les enfants – mais, peu importe à quel point vous calmez quelqu’un, vous devez toujours attendre que le cœur s’en aille.

Vicky a révélé en novembre 2021 qu’elle avait arrêté la chimiothérapie – car elle soumettait son corps “à la torture”.

Elle a dit à Ryan Tubridy dans le Late Late Show : “Ils ne peuvent rien faire pour moi.

“J’ai juste décidé de ne plus faire de chimio, je vais juste prendre du pembro et j’espère que cela me permettra de tenir jusqu’à Noël.”

Vicky Phelan avec son mari Jim, ses enfants et Amelia et Darragh