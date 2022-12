Vicky Pattison révèle qu’elle accueille un nouveau membre dans sa famille

La star de GEORDIE Shore, Vicky Pattison, a révélé qu’elle était sur le point d’accueillir un nouveau membre dans sa famille ce Noël.

La star de la télé-réalité s’est rendue sur Instagram pour annoncer la bonne nouvelle avec une photo d’elle brandissant un nom pour l’appareil photo.

Vicky, 35 ans, a déclaré aux fans qu’elle avait “gardé un secret” avant la publication de l’annonce sur Instagram vendredi.

La personnalité de la télévision a profité de ses médias sociaux aux côtés de son partenaire Ercan Ramadan pour révéler que leur famille grandissait,

Vicky a brandi une jolie nouvelle étiquette de chien avec le nom “Max” imprimé dessus, alors qu’elle révélait qu’ils allaient avoir un nouveau chien.

“Nous avons gardé un petit secret…” taquina-t-elle. “Max… À venir en décembre 2022. Nous avons hâte que vous le rencontriez.”

Ses amis et fans ont inondé la section des commentaires pour jaillir des nouvelles passionnantes, y compris un certain nombre de copains célèbres.

Georgia Kousoulou de The Only Way Is Essex a écrit: “Awww yay”, tandis que Ferne McCann a écrit;: “Oh mon dieu.”

Vicky et son partenaire Ercan, 38 ans, partagent déjà le doux chien Milo – et publient souvent des clichés du Labrador retriever.

Cela survient après que Vicky a révélé sa lutte contre l’alcool et a déclaré qu’elle avait «peur» d’avoir des enfants qui se sentaient «brisés», la laissant agrandir sa famille d’une autre manière.

Cette année, la star de la télévision a travaillé avec Channel 4 sur un documentaire sur son père, qui est alcoolique, et sa propre relation avec l’alcool.

Vicky – qui a admis avoir une « personnalité addictive » – a dit qu’elle avait peur que l’histoire se répète.

Cependant, après avoir renoncé à l’alcool, Vicky a depuis continué à congeler ses œufs avec l’intention d’avoir un bébé avec Ercan.

Ailleurs, Vicky a fustigé les « scumbags absolus » qui ont volé la camionnette de son promeneur de chiens avec son animal de compagnie Labrador à l’intérieur.

