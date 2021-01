Vicky Pattison a laissé tomber un énorme indice de mariage public à son petit ami Ercan Ramadan, mais ses noces ne se sont pas déroulées comme prévu.

L’ancienne star de Geordie Shore, 32 ans, sort avec Ercan, ancienne star de TOWIE, 37 ans, depuis 2018 – et des rumeurs ont été déclenchées l’année dernière selon lesquelles ils envisageaient de se marier.

Et maintenant, la star de télé-réalité a laissé tomber un indice de bombe sur son Instagram pour que le monde le voie alors qu’elle semblait pousser Ercan à poser la question.

Publiant une série de clichés de magnifiques lieux de mariage en plein air, Vicky a jailli sur les scènes romantiques en disant aux fans qu’elle savait exactement à quoi elle voulait que son grand jour ressemble.

« La perfection de la réception de mariage n’est-ce pas ??? » elle a écrit à côté des clichés.

« Ok, quel est votre favori – 1, 2 ou 3?! »

La star de télé-réalité a laissé entendre: «Tout ce que je sais, c’est que je veux des lumières scintillantes, des bougies et des fleurs PARTOUT quand je me marierai.

«J’ai hâte que nous puissions recommencer à aller à des mariages mec .. Pouvez-vous?!

Confus, Ercan a pris les commentaires pour demander: « Essayez-vous d’indiquer quelque chose? »

Une Vicky énervée a rapidement répondu: « Awww pas du tout, à votre époque pétale … Je ne vais nulle part, j’ai trouvé mon (emoji de homard). »

Vicky a informé les fans de sa relation et de ses projets concernant les bébés et le mariage il y a à peine quelques mois.







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)



Vicky s’est servie un verre de rosé avec les vignerons Black Tower pour une discussion en ligne où elle a répondu aux questions des fans.

Et un fan a demandé s’il y avait des plans pour des cloches de mariage pour le couple après s’être rapproché pendant le verrouillage – avec Vicky plus qu’heureux de donner une mise à jour.

S’exprimant via les histoires Instagram de Black Tower, Vicky a d’abord plaisanté: « Vous avez de la chance que je ne l’ai pas f ** king vaincu! »







(Image: Vicky Pattison / Instagram)



Elle a ensuite laissé entendre que le mariage et les enfants avaient été un sujet de conversation pour le couple – mais ils ne prennent pas encore la décision de marcher dans l’allée.

Elle a déclaré: « J’ai tellement de chance d’avoir eu Ercan pendant le verrouillage. Il est très positif, il aime s’entraîner comme moi. Il aime sa nourriture, que j’adore, et nous ne sommes pas trop en désaccord à moins que ce soit à la télévision. .

«C’était l’une des choses que le lockdown nous a dites, c’était d’apprécier l’ici et le maintenant et d’arrêter de me précipiter vers la prochaine étape. J’ai toujours été pressé dans la vie et je n’ai jamais apprécié les choses que j’ai.







(Image: Images SOPA / LightRocket via Getty Images)



« J’ai toujours voulu le prochain emploi ou la prochaine étape de la relation. J’allais toujours trop vite. Lockdown nous a appris à ne plus faire de gaz pour ainsi dire et à profiter de ce que j’ai. »

Elle a ajouté: « J’apprécie ce que j’ai avec Ercan et c’est une relation très aimante et sérieuse. Mais non, pas de cloches de mariage, pas de cloche de pieds minuscules. Rien de tout cela encore! »

Vicky et Ercan ont déclenché des rumeurs de fiançailles en 2019.







(Image: vickypattison / Instagram)



La paire a été repérée avec Vicky arborant une bague en or à son doigt de mariage.

Mais le couple a nié que les cloches de mariage étaient également sur les cartes à ce moment-là.

Elle a dit: « La bague qui m’a donné tellement de problèmes ce week-end … pas des gars fiancés désolé – mais définitivement EN AMOUR. »

Vicky était auparavant fiancée à l’homme d’affaires John Noble – mais ils se sont séparés en novembre 2018.