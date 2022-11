Vicky Pattison espère imiter Stacey Dooley et devenir une “journaliste d’investigation” après le succès d’un documentaire télévisé

JE SUIS UNE CÉLÉBRITÉ… Sortez-moi de là ! La gagnante de 2015, VICKY PATTISON, a pour objectif de devenir journaliste d’investigation.

L’ancienne reine de la jungle a confié au Sun comment elle espère s’appuyer sur le succès de son documentaire sur Channel 4 Alcohol, Dad and Me pour la nouvelle année.

Le rêve verrait Vicky suivre les traces de Stacey Dooley et enregistrer une série de programmes percutants.

Vicky, 34 ans, a déclaré: “J’ai tellement de chance d’avoir pu faire ce documentaire avec Channel 4 cette année. Cela m’a beaucoup apporté, à moi et à mon père, sur le plan émotionnel.

“Non seulement cela, j’ai reçu tellement de messages incroyables de personnes disant que cela a eu un impact positif sur eux.

“J’espère faire plus de documentaires dans cet espace, faire plus de films qui aident les gens – j’aimerais être reconnu comme un journaliste d’investigation quelconque.

« Ce serait un rêve devenu réalité. “

Vicky s’est d’abord fait connaître en tant que membre de la distribution originale de la série MTV Geordie Shore – apparaissant dans l’émission de 2011 à 2014.

Depuis lors, elle s’est transformée de larme sauvage à l’une des stars les plus aimées du pays.

Lundi, Vicky a fait ses débuts sur Heart Radio après avoir décroché un créneau d’invité d’une semaine sur Heart North East.

Vicky a poursuivi: “J’ai l’impression d’être la même que la plupart des gens, j’ai de multiples facettes.

“Il y a tellement de choses qui m’intéressent et tellement de choses que je veux faire.”

Elle a ajouté à propos d’une éventuelle carrière à la radio au-delà de sa course actuelle : “Le rêve pour moi est définitivement d’avoir ma propre émission et de rejoindre la famille Heart de façon permanente. Alors voyons comment ça se passe, j’espère impressionner et tous les auditeurs du Nord comme moi. Je me sens vraiment nerveux mais super excité.





Admettant qu’elle était terrifiée avant son premier spectacle lundi, Vicky a déclaré: «J’étais vraiment stressée par mon premier jour.

«Honnêtement, je tremblais. Je sais que vous penseriez que je suis confiant car j’ai un podcast et je fais de la télévision en direct tout le temps, mais c’est un tout nouveau média et je suis vraiment inquiet pour ma bouche de pot.

Le Sun comprend que le passage de Vicky à la radio est sur les cartes depuis un certain temps, l’ancienne star de Geordie Shore assistant secrètement à des sessions d’essai avec les patrons de Heart.

Un initié a déclaré: «Vicky a un excellent lien avec la nation et est instantanément agréable, mais parfois à la radio, il peut être difficile de se connecter.

Cependant, il n’a fallu que quelques tests avant que les patrons ne réalisent qu’elle était naturelle.

“De toute évidence, dans les coulisses, il y a des producteurs pour l’aider avec le côté technique des choses, donc tout ce dont elle a à se soucier, c’est d’être elle-même. Jusqu’à présent, tout le monde est vraiment impressionné.

Vicky Pattison profite d’un passage d’une semaine sur Heart North East[/caption]

