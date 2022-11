Vicky Pattison envisage de laisser les caméras revenir dans sa vie une dernière fois pour une émission de mariage intime

VICKY Pattison envisage de laisser les caméras revenir dans sa vie une dernière fois après avoir juré de s’éloigner définitivement de la télé-réalité.

La présentatrice et personnalité de la télévision a déclaré au Sun qu’elle serait disposée à filmer une émission spéciale autour de son prochain mariage malgré le fait qu’elle ait verrouillé son rêve d’être une réalisatrice de documentaires percutante.

Est-ce que l’Irlande / PinPep

Vicky Pattison et Pete Wicks se sont associés à Just Eat pour présenter leur Winter Meal Appeal[/caption]

Vicky, 35 ans, s’est fiancée à son petit ami Ercan Ramadan en février de cette année après avoir posé la question lors de vacances romantiques à Dubaï.

En conversation avec The Sun, Vicky Pattison, qui s’est associée à Just Eat pour lancer l’appel Just Eat Winter Meal, a expliqué: «J’essaie de m’éloigner de la télé-réalité et de faire plus de documentaires. C’est là que je veux voir mon avenir se diriger.

« Ne vous méprenez pas, la télé-réalité a mon cœur. Je ne dirais pas non à faire un documentaire de mariage ou quelque chose comme ça, mais je veux être dans l’espace pour faire des documentaires puissants.

«Peut-être ceux qui affectent les femmes, donc la sécurité, les hormones ou la contraception. Dans un sens plus large également, avec la crise du coût de la vie, cela plonge de plus en plus les gens dans la pauvreté alimentaire et il y a des choses que nous pouvons faire.

Plus tôt cette semaine, les fans ont repéré Vicky et Pete Wicks à la tête de Just Eats Giving Grotto à la gare de Waterloo, dans le centre de Londres.

Vêtu d’une tenue d’elfe orange vif, le duo visait à collecter des dons auprès des passants en échange d’un Just Eat Meal gratuit.

La campagne intervient alors que de nouvelles données montrent qu’un peu plus de la moitié (55%) des Britanniques au bon cœur donneront plus que jamais à ceux qui en ont besoin cet hiver.

Just Eat Winter Meal Appeal, qui s’engage à donner cet hiver un quart de million de repas chauds aux personnes sans abri, vulnérables et seules via ses partenaires caritatifs, Social Bite et FoodCycle.

Vicky a poursuivi: «J’avais désespérément envie de faire des documentaires pendant des années. J’aimerais être davantage reconnu dans cet espace en tant que journaliste d’investigation ou quelqu’un à la tête de documentaires. Je ne vais pas mentir, il y a des discussions en cours en ce moment, j’aimerais passer l’année prochaine à faire ça.





«Je suis vraiment reconnaissant pour la vie que j’ai, donc je prends le fait que j’ai une forme d’intrigue très au sérieux et qu’on me demande d’aider avec quelque chose comme ça [Just Eat] est un honneur. Je ne suis pas le seul non plus. Nous, les Britanniques, en général, donnons vraiment et si vous en avez beaucoup ou pas, nous sommes juste un bon groupe.

«Je pense que peu importe comme si j’avais fini comme institutrice ou infirmière ou quoi que ce soit, j’aurais toujours voulu aider. Je suis un bon cœur saignant et une personne sensible. Je pense que si vous êtes en mesure d’aider, si peu soit-il, je pense que vous devriez le faire, surtout avec les temps actuels. La campagne Just Eat est parfaite pour cela. C’est partout dans le pays. »

Bien qu’elle ait reçu de nombreux éloges pour son documentaire Alcohol, Dad and Me, Vicky admet qu’elle se bat toujours pour être prise au sérieux après avoir obtenu sa grande pause sur Geordie Shore en 2011.

L’ajouté: “Je ne vais pas m’asseoir ici et être comme” pauvre petite personne de télé-réalité “ce serait ridicule. J’ai eu une belle carrière et j’ai été capable de faire des choses incroyables mais j’ai passé les dix dernières années à essayer de récupérer le respect de certaines personnes qui pensent que juste parce que j’ai fait de la télé-réalité, je suis en quelque sorte inintelligent ou incapable de faire juste de la télé-réalité.

“C’est difficile. Il y a un stigmate attaché. Je mets une certaine distance maintenant entre la télé-réalité car je ne serai jamais reconnu pour un autre espace si je continue à faire la même chose. Et c’est vraiment difficile car certains de ces spectacles sont si amusants et je veux les faire mais je dois être engagé là où je veux finir.

«Et aussi me prendre plus au sérieux comme avec cet appel. J’ai le pouvoir sur la façon dont les gens me voient. Cela prend juste un peu de temps mais j’y arrive enfin.

Instagram

Vicky Pattison tient à poursuivre son rêve d’être une réalisatrice de documentaires à succès[/caption] Est-ce que l’Irlande / PinPep

Vicky dit qu’elle a dû surmonter la stigmatisation pour présenter ses propres documentaires télévisés[/caption]