Vicky Pattison a célébré ses deux ans avec son petit ami Ercan Ramadan avec un pique-nique romantique et un film chez eux.

L’anniversaire de l’ancienne star de Geordie Shore, âgé de 33 ans, était assez différent cette année en raison du verrouillage, mais cela n’a pas empêché les tourtereaux de profiter d’une superbe soirée ensemble.

Cette année, la jeune fille Geordie a admis qu’elle n’avait pas besoin d’un repas giflé et de cocktails raffinés pour marquer l’occasion spéciale.

Au lieu de cela, Vicky et l’ancien idiot de TOWIE ont réalisé une somptueuse diffusion et ont installé un écran de cinéma dans le jardin.

« Et si on réécrivait les étoiles? Dis que tu étais censée être à moi. Rien ne pourrait nous séparer, tu serais celle que je devais trouver … » Vicky écrivit dans un message touchant.







(Image: Vicky Pattison / Instagram)



« Notre anniversaire est très différent cette année, pas de restaurant chic, pas de vêtements glamour et pas de cocktails chics – mais nous ne les avons certainement pas manqués.

Elle a poursuivi: « Tout ce dont j’ai besoin pour un joyeux anniversaire, c’est toi @ercan_ram .. oh et cette fabuleuse installation de @thegardencinemacompany, une charge de bout en bout de @ sushi.me.rollin sushi et The Greatest Showman.

« Joyeux anniversaire Monsieur … Voici encore de nombreuses années magiques ensemble, peu importe où nous les passons, tant que je suis avec vous. »







(Image: Instagram)







(Image: Instagram)



Vicky et Ercan avaient fait appel à la Garden Cinema Company pour transformer leur jardin en un magnifique pays des merveilles hivernal qui comportait une énorme tente remplie de canapés confortables, d’oreillers et d’un immense écran de cinéma.

La tente était couverte de guirlandes lumineuses et avait beaucoup de bougies à ajouter pour une ambiance festive pendant que le couple regardait The Greatest Showman.

Vicky et Ercan sont allés de mieux en mieux depuis qu’ils ont commencé à sortir ensemble en 2018.







(Image: Instagram)



Plus tôt cette année, Vicky a profité de chaque instant de sa relation et a même taquiné que le mariage et les enfants pourraient se produire à l’avenir.

«J’apprécie ce que j’ai avec Ercan et c’est une relation très aimante et sérieuse. Mais non, pas de cloches de mariage, pas de cloche de pieds minuscules. Rien de tout cela encore! Vicky a déclaré aux abonnés Instagram.

