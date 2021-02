La star de LINE of Duty, Vicky McClure, a admis sa crainte que le drame policier puisse « suivre son cours ».

L’actrice, qui joue DI Kate Fleming dans l’émission de la BBC, a ajouté qu’elle serait « dévastée » à la fin.

Vicky, 37 ans, a joué dans la série populaire créée par Jed Mercurio depuis ses débuts en 2012.

Elle a dit au Sunday Times: « Nous continuerons jusqu’à ce que le public veuille que ça se termine.

«Je serai dévasté le jour où ça se terminera.

« Être impliqué dans un travail avec autant d’amour pour lui, eh bien, on ne s’y attend jamais. »

Les acteurs et l’équipe ont récemment terminé le tournage de la sixième série, les fans attendant avec enthousiasme une date de diffusion.

Vicky a réfléchi: « Combien de temps peut-il continuer? Parfois, vous pensez, a-t-il suivi son cours?

«Chaque fois que nous y retournons, nous disons: ‘Qu’est-ce que Jed va inventer?’

« Mais il a toujours quelque chose dans sa manche. »

L’actrice joue un membre de l’AC-12 – la célèbre unité anti-corruption de la police – aux côtés d’Adrian Dunbar et Martin Compston.

Et la camaraderie entre le trio est évidente à la fois à l’écran et hors écran – ce qui s’est avéré utile lorsqu’ils ont filmé la dernière série.

Des règles strictes de distanciation sociale signifiaient que Vicky tournait à Belfast pendant trois mois solides loin de ses amis et de sa famille.

Elle a ajouté: « Je n’ai jamais été absente depuis si longtemps.

« Tout à Belfast était fermé, nous n’avions rien à faire, mais nous nous étions rencontrés et cela nous a vraiment permis de passer. »

Plus tôt ce mois-ci, les patrons du spectacle ont confirmé que la sixième série serait la plus longue de tous les temps.

La page Twitter officielle du bureau de presse de la BBC a ravi les fans en révélant que la série six comprendrait sept épisodes plutôt que les six typiques.