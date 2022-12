Vicky McClure de Line of Duty annonce une perte de famille déchirante avec un doux hommage

VICKY McClure a annoncé des nouvelles familiales déchirantes avec un doux hommage sur les réseaux sociaux.

La star de Line of Duty, 39 ans, a annoncé sur Instagram que sa Nana Jean est décédée.

Instagram

Vicky a partagé cette photo de sa Nana Jean alors qu’elle annonçait la triste nouvelle[/caption]

Bbc

La star de Line of Duty a déjà parlé de la perte de son autre Nana Iris[/caption]

Partageant une photo d’elle, l’actrice Vicky a écrit: “Fais de beaux rêves Nana Jean

“Elle n’a donné que de l’amour, les meilleurs câlins, de bonnes tasses, des blagues à la menthe et tous les fous rires !

“Tu vas me manquer mais je n’ai que des souvenirs heureux dans mon cœur.

“‘Enjoy Yourself, it’s Later than you think’ était l’une de ses chansons préférées d’elle et quel beau message. je t’aime mamie xxx

.”

En savoir plus sur Vicky McClure ‘SANGLOTS’ Les fans de Dementia Choir de Vicky McClure en larmes alors qu’une femme révèle son diagnostic à 49 ans EN SERVICE Vicky McClure semble méconnaissable après la transformation glamour des NTA

Les amis et abonnés de Vicky se sont précipités pour envoyer des messages après son message.

L’un d’eux a écrit : « Quelle belle dame…. Désolé pour votre perte xxxx.

Quelqu’un d’autre a dit: “Désolé pour votre perte Vicky, mes condoléances à vous tous xxx.”

Et un troisième a ajouté: “‘Je suis vraiment désolé, Vicky. Je t’envoie beaucoup d’amour à toi et à ta famille xx. »

Vicky avait précédemment lancé la série de la BBC My Dementia Choir après avoir pris soin de sa Nana Iris, décédée en 2015.