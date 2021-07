Vicky Losada signe pour Manchester City depuis Barcelone pour un contrat de deux ans

L’ancienne capitaine de Barcelone, Vicky Losada, a rejoint Manchester City pour un contrat de deux ans, a annoncé le club lundi.

Losada a annoncé en juin qu’elle quitterait le club catalan après 16 ans, la qualifiant de « décision la plus difficile » de sa vie.

Elle a mené le Barça à un triplé cette année après avoir remporté la Primera Iberdrola, la Ligue des champions et la Copa de la Reina.

« C’était très difficile pour moi parce que je joue pour le Barça depuis que j’ai 14 ans. Parfois, vous avez l’impression d’avoir besoin de changement et de fermer un chapitre de ma vie et lorsque l’offre est venue d’Angleterre, cela m’a facilité les choses. et aussi gagner la Ligue des champions m’a définitivement apporté la sécurité pour prendre la décision », a déclaré Losada à ESPN à propos de sa décision de déménager à City.

« Je veux être très honnête avec vous, de nouvelles filles de La Masia sont arrivées dans l’équipe. Elles apportaient un très bon niveau et je voulais obtenir plus de minutes et cela ne se produisait pas mais j’étais aussi si heureux en même temps temps que j’ai toujours aidé l’équipe.

« Je voulais juste être plus important et fondamentalement plus heureux quand je me réveille et que je dois aller au terrain d’entraînement. Cela changeait donc un peu alors j’avais mes pensées tous les soirs avec moi-même et à la fin c’était la fin parfaite à une année qui a été inoubliable pour moi. »

Losada est passée par le système d’académie du Barca La Masia et a passé la majeure partie de sa carrière de joueur au club.

Cependant, elle a passé un an et demi avec Arsenal en Super League féminine où elle a remporté la coupe de la ligue et la FA Cup.

Elle a déclaré que cette fois avec Arsenal la rendait impatiente de revenir à la WSL, malgré son amour pour son équipe locale en Espagne.

« Je disais tout le temps que la ligue anglaise me manquait. Toutes ces années, je suis revenu à Barcelone parce que c’était chez moi mais je suis tellement content de revenir en Angleterre. C’est vrai que le temps ne s’est jamais habitué à ça mais je pense que je serai capable de le gérer », a-t-elle ajouté.

« Je pense que c’est une ligue très compétitive et qu’ils ont de très bons joueurs. Chaque année, les meilleurs joueurs du monde, pas seulement les joueurs anglais ou britanniques, veulent aller à la WSL et je pense aussi que la structure, je peux la voir d’ici. Il nous manque beaucoup de choses dans le championnat espagnol : visibilité, télévision, fans. Je pense vraiment qu’ils font un travail énorme et qu’ils s’occupent du football féminin. »

Losada quitte le Barça avec six titres de champion, un titre de Ligue des champions, sept titres de Copa de la Reina, un titre de Supercopa Femenina et huit titres de Copa Catalunya.