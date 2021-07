Vicky Krieps a donné un nouvel essai à Hollywood. Ce n’était pas si mal.

RAMBROUCH, Luxembourg — Il y a quatre ans, Vicky Krieps semblait destinée à la célébrité hollywoodienne. L’actrice luxembourgeoise était sortie de la quasi-obscurité pour jouer dans « Phantom Thread » de Paul Thomas Anderson, dans lequel elle incarnait la muse tourmentée d’un créateur de mode autoritaire joué par Daniel Day-Lewis. Sa performance – vulnérable, piquante, angoissée – a suscité des éloges critiques et a suggéré l’arrivée d’un nouveau talent majeur.

Puis Krieps a semblé disparaître, refusant une multitude d’offres hollywoodiennes, y compris un film d’action à gros budget, et prenant plutôt des rôles plus petits, principalement dans des films d’art et d’essai européens et à la télévision allemande.

« J’avais besoin de deux ans », a-t-elle déclaré récemment, assise dans la cour de la maison familiale vieille de 200 ans dans la campagne luxembourgeoise. L’expérience d’être aux yeux du public, a-t-elle dit, « était presque traumatisante ».

Cet été, cependant, Krieps, 37 ans, revient sur le devant de la scène, avec des rôles principaux dans deux films au Festival de Cannes cette année (Bergman Island de Mia Hansen-Love et Hold Me Tight de Mathieu Amalric). Et dans un geste qui marque la fin de son exil hollywoodien auto-imposé, elle joue également dans la nouvelle fable d’horreur brillante de M. Night Shyamalan, « Old », qui est arrivée dans les cinémas américains le 23 juillet.