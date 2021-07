Vicky Kaushal termine neuf ans à Bollywood et partage une photo de retour

La star de Bollywood, Vicky Kaushal, a terminé samedi 9 ans dans l’industrie cinématographique hindi. Sur son compte Instagram, l’acteur a marqué cette journée spéciale en se remémorant sa première audition en 2012, lorsqu’il est entré à Bollywood.

L’acteur de 33 ans s’est inspiré de son histoire sur Instagram et a extrait une photo inestimable de l’une de ses auditions en 2012, l’année où il est entré dans l’industrie cinématographique hindi. Exprimant sa gratitude pour avoir terminé neuf ans dans l’industrie du divertissement, il a écrit: « Aujourd’hui, 9 ans en arrière SHUKR! » Sur la photo, on peut voir Vicky portant un T-shirt blanc tout en tenant un tableau blanc d’audition, daté du « 10 juillet 2012 ».

L’acteur lauréat du National Film Award a commencé son parcours à Bollywood en tant qu’assistant réalisateur, sur le drame policier d’Anurag Kashyap en 2012 « Gangs of Wasseypur ». Plus tard, l’acteur a fait ses débuts à l’écran avec la coproduction d’Anurag, « Luv Shuv Tey Chicken Khurana ». Plus tard, il a obtenu un petit rôle dans « Bombay Velvet » d’Anurag avec Ranbir Kapoor et Anushka Sharma dans les rôles principaux.

L’acteur a obtenu son premier rôle principal dans le film très acclamé de Neeraj Ghaywan en 2015, « Masaan », où il a joué aux côtés de Richa Chadha, Shweta Tripathi, Sanjay Mishra et Pankaj Tripathi.

Il a ensuite joué dans des films à succès comme Ranbir Kapoor avec « Sanju » et Alia Bhatt avec « Raazi » en tant qu’acteur de soutien. Avec « Manmarziyaan » d’Anurag avec Taapsee Pannu, la web-série de Karan Johar « Lust Stories » avec Kiara Advani et le drame romantique de 2018 « Love Per Square Foot » avec Angira Dhar, Vicky a consolidé sa position industrie.

Cependant, en 2019, Vicky a livré le plus gros succès de sa carrière et de l’année, « Uri: The Surgical Strike », réalisé par Aditya Dhar.

Sa performance dans le film a fait de Vicky l’une des stars commerciales les plus populaires de l’industrie et lui a également valu le « National Film Award » du meilleur acteur la même année. En parlant de ses projets à venir, Vicky Kaushal sera ensuite vue dans des films très attendus comme « Sardar Udham Singh », « L’immortel Ashwatthama », « Takht », « Mr Lele » et le biopic sur le maréchal Sam Manekshaw.