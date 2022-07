Vicky Kaushal souhaite son «amour» Katrina Kaif pour son anniversaire, publie un message sur Instagram

Aujourd’hui, c’est le 39e anniversaire de Katrina Kaif. L’actrice a décollé avec son mari Vicky Kaushal, sa belle-sœur Sunny Kaushal, Sarvari Wagh, Kabir Khan et Mini Mathur en prévision de son prochain film, Phone Bhoot. Il a été rapporté qu’elle a célébré son anniversaire avec son groupe aux Maldives. Vicky Kaushal a maintenant posté un souhait pour sa femme bien-aimée, accompagné d’une petite remarque douce et d’une superbe photo de l’actrice.

S’adressant à son Instagram, Vicky Kaushal a écrit: “Baar baar din yeh aaye… baar baar dil yeh gaaye. Joyeux anniversaire mon amour!!!





Les créateurs du prochain film de Katrina Kaif, Phone Booth, ont souhaité à Katie Kay son 39e anniversaire de la manière la plus originale possible. S’adressant à Twitter, la société de production, Excel Entertainment a partagé une vidéo amusante des coulisses de l’acteur Phantom où les acteurs de Phone Booth – Katrina Kaif, Ishaan Khatter et Siddhant Chaturvedi ont été vus s’amuser en rappant sur les paroles de la chanson Vibe Hai, du légendaire rappeur Divine. “Il y a du battage médiatique parce que vous êtes une ambiance. Joyeux anniversaire”, a déclaré Excel Entertainment.

Elle ressemblait à une guitariste punk, ayant une ressemblance subtile avec le personnage Dimple de son film de 2011, “Mere Brother Ki Dulhan”. Dans le clip vidéo, elle semblait s’efforcer de rapper et de “vibrer” la chanson “Vibe Hai”, du légendaire rappeur Divine, mais échouait constamment à réussir les paroles.

Cependant, à la fin de la vidéo de 37 secondes, Katie Kay alias Katrina, a finalement pu maîtriser la chanson Vibe Hai. Avec un enthousiasme et une énergie imbattables, le trio – Katrina, Ishaan et Sidddhant a rappé les paroles comme un pro, ayant apparemment un mini-concert dans une voiture. La vidéo s’est terminée, avec un divertissement Excel, souhaitant à Katrina un joyeux anniversaire en lettres jaunes vibrantes. La vidéo était assez rafraîchissante et franche, et les acteurs principaux semblaient plutôt heureux sur les plateaux de Phone Booth.

Katrina avec sa frange noire transparente avec une mèche de cheveux bleu clair semblait être une bouffée d’air frais. Ce sera la toute première fois, le public verra l’acteur Rajneeti rapper à l’écran et Katrina semble avoir relevé le défi comme une reine. La vidéo BTS “Phone Booth” a intrigué le public avec Katrina et son personnage unique suscitant la curiosité des cinéphiles et des fans.

Dirigé par Gurmmeet Singh et co-écrit par Jasvinder Singh Bath et Ravi Shankaran, Phone Booth devrait sortir sur les écrans d’argent le 4 novembre de cette année. Katrina a fait l’annonce de la date de sortie de la comédie d’horreur sur Instagram le 15 juillet alors que les fans arrosaient la section des commentaires de l’acteur avec impatience concernant le film. Pendant ce temps, en parlant de Katrina, elle a rajeuni d’un an aujourd’hui et fête actuellement son anniversaire avec son mari-acteur Vicky Kaushal, en vacances dans la belle destination des Maldives. En dehors de Phone Booth, elle a également deux projets à venir dans sa cagnotte, à savoir – Tiger 3 aux côtés de Salman Khan et Merry Christmas face à la superstar du sud Vijay Setupathi.

(Entrée de l’ANI)