Vicky Kaushal s’est sentie bizarre lorsque Katrina Kaif s’est intéressée à lui ; révèle comment il a demandé à la star du Tigre 3 de sortir

Katrina Kaif et Vicky Kaushal je suis marié depuis environ deux ans maintenant. Les deux stars de Bollywood ont vécu les histoires d’amour les plus uniques de l’industrie. Vicky et Katrina se sont fréquentées brièvement avant de se marier lors de l’un des plus grands mariages de Bollywood de tous les temps. Après presque deux ans de mariage, Vicky Kaushal a parlé de sa phase de rencontres, de la façon dont il a invité Katrina à sortir et de ses premières inhibitions.

Vicky Kaushal se sentait étrange de recevoir l’attention de Katrina Kaif

Vicky Kaushal est apparue dans l’émission Be a Man Yaar. Le Sam Bahadur On a demandé à l’acteur comment il avait courtisé Katrina Kaif. Vicky partage qu’il a eu du mal à accepter qu’il puisse courtiser le Tigre 3 étoile. Le Zara Hatke L’acteur révèle qu’il n’est pas tombé amoureux du côté glamour de Katrina mais de son côté humain. Après avoir appris à la connaître, Vicky était très sûre de vouloir Katrina comme partenaire de vie. Mais c’était surréaliste pour lui. Vicky révèle qu’il se sentait initialement mal à l’aise et qu’il se demandait souvent « pourquoi lui ».

Comment Vicky a invité Katrina à sortir

Katrina Kaif et Vicky Kaushal étaient toutes deux également investies dans la relation. Ils s’accorderaient tous les deux la même attention, partage le beau gosse, selon un portail d’informations sur le divertissement. Lorsqu’on lui demande ce qui l’excite le plus, Vicky répond que c’est le côté compatissant de Katrina. Le Manmarziyaan L’acteur révèle également qu’il a invité Katrina à dîner par SMS. Oui, tu l’as bien lu. Il explique également à quel point ils étaient tous les deux sur la même longueur d’onde depuis le début de leur relation. Ils savaient ce qu’ils cherchaient. Katrina et Vicky souhaitaient toutes les deux très sérieusement une relation permanente. Désormais, le mari adoré ne veut que voir sa femme sourire.

Relation Vicky Kaushal et Katrina Kaif

La manifestation s’est produite au Koffee Kouch. Katrina a été interrogée sur la possibilité de jouer dans un film avec Vicky Kaushal en 2018. Elle a partagé qu’ils iraient bien ensemble tous les deux. Plus tard, lorsque Vicky est apparue dans l’émission, il a failli s’évanouir après avoir écouté ce que Katrina a dit à son sujet. Et le reste est de l’histoire.

Regardez la vidéo sur Tiger 3 ici :

Travail devant Katrina Kaif, Vicky Kaushal

Vicky a La grande famille indienne, Sam Bahadur, Chhawa pour n’en nommer que quelques-uns. Il était en pourparlers depuis Takht, l’Immortel Ashwatthama mais les rapports suggèrent que les films ont été suspendus. Katrina Kaif, en revanche, a Tigre 3 avec Salman Khan à venir ce Diwali. Elle a aussi Jee Le Zaraa et Joyeux noël en cours.