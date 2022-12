Vicky Kaushal s’ennuie lors de ses premières vacances d’anniversaire avec Katrina Kaif ? Regarder la vidéo

Katrina Kaif et Vicky Kaushal sont en vacances à la montagne et les photos de leurs vacances romantiques font pâlir leurs fans sur leur chimie. Vicky et Katrina ont partagé d’adorables photos d’elles ensemble et cela montre à quel point elles apprécient la célébration de leur un an de vie ensemble. Mais on dirait que Vicky s’ennuie pendant ses vacances alors qu’il joue à un jeu ennuyeux. On voit l’acteur jouer au langadi sur l’échiquier et les fans ne peuvent pas s’en remettre.

Regardez cette légende vidéo partagée par Vicky qui a attiré beaucoup d’attention et on a demandé à l’acteur s’il s’ennuyait pendant ses vacances.

Jetez un œil aux photos molles partagées par Katrina Kaif et Vicky Kaushal lors de leur premier anniversaire de mariage.

Vicky et Katrina se sont mariées le 9 décembre et leur mariage était une belle affaire. L’histoire d’amour de Vicky et Katrina était la relation la plus imprévisible de Tinsel Town. En fait, Katrina avait admis qu’elle ne connaissait même pas bien Vicky et qui il était, mais ils ont fini par se marier. Vicky et Katrina seraient sortis ensemble pendant trois ans, puis ils ont décidé de franchir le pas et d’être ensemble pour toujours. Kitne sone hai ye dono.

Vicky et Katrina sont l’un des couples les plus aimés de la ville de clinquant. Sur le plan professionnel, Katrina sera vue avec Salman Khan dans Tiger 3, tandis que Vicky se prépare pour Govinda Naam Mera avec Bhumi Pednekar et Kiara Advani en tant que protagonistes féminins. Katrina commencera bientôt à tourner pour Jee Le Zaraa avec Priyanka Chopra et Alia Bhatt.