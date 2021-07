Vicky Kaushal se souvient de sa première audition il y a neuf ans | Nouvelles des gens

New Delhi: l’actrice Vicky Kaushal s’est rendue sur les réseaux sociaux samedi et a partagé un souvenir de sa première audition.

L’acteur a partagé une vieille photo sur Instagram Stories de sa première audition en tant qu’acteur le 10 juillet 2012. L’acteur a exprimé sa gratitude pour son parcours dans l’industrie cinématographique.

« Aujourd’hui. Il y a 9 ans. Shukr », a-t-il écrit.

Sur la photo, on voit Vicky tenant un tableau blanc d’audition portant un t-shirt blanc.

Le premier rôle principal de Vicky Kaushal était dans le film acclamé par la critique et très apprécié de Neeraj Ghaywan « Masaan » en 2015. Plus tard, il s’est fait connaître avec des rôles dans des films comme « Raazi », « Sanju », « Raman Raghav 2.0 », « Lust Stories » et » Manmarziyaan « .

Son rôle déterminant a été dans le drame de guerre de 2019 « Uri: The Surgical Strike », pour lequel il a remporté le prix national du meilleur acteur.

Les prochains films de Vicky sont « Sardar Udham Singh », « Takht », « Sam Bahadur », « The Immortal Ashwatthama » et « Mr Lele ».