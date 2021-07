L’actrice Vicky Kaushal est prête à commencer le tournage de son nouveau film « The Immortal Ashwatthama ». L’acteur a partagé une photo de lui-même se préparant à devenir « The Immortal » et a partagé un aperçu du « casting sérieux » du réalisateur Aditya Dhar.

Sur la photo, le visage et le haut du corps de Vicky peuvent être vus recouverts d’un plâtre blanc alors qu’Aditya se tient derrière lui avec un signe de paix. En partageant la photo, il a écrit: «Quand le réalisateur est vraiment sérieux à propos de vous« lancer »dans le film. Je me prépare à être l’immortel ! @adityadharfilms #TheImmortalAshwatthama.

Les fans et amis de Vicky ont rapidement réagi à son message, beaucoup montrant de l’enthousiasme pour le film. Ayushmann Khurrana s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit: « Ashwatthama hatohate », tandis que Radhika Apte a commenté: « Quand cela m’est arrivé, j’ai paniqué… vous semblez si calme dans le casting. »

Vicky Kaushal collabore pour la deuxième fois avec Aditya Dhar avec ‘The Immortal Ashwatthama’. Les deux ont déjà travaillé ensemble dans ‘Uri: The Surgical Strike’ qui mettait également en vedette l’épouse actuelle d’Aditya, Yami Gautam et Kirti Kulhari.

Selon l’épopée du Mahabharata, Ashwatthama était le fils du gourou Dronacharya, qui a combattu pour les Kauravas dans la bataille de Kurukshetra. Le personnage mythologique a reçu la faveur de l’immortalité. Vicky jouera le rôle d’Ashwatthama dans le film de super-héros. Selon les rapports, le film aura Sara Ali Khan dans le rôle principal.

Vicky sera ensuite vue dans deux biopics, dont « Sardar Udham Singh » de Shoojit Sircar et « Sam Manekshaw » de Meghna Gulzar. Il a également le drame d’époque de Karan Johar ‘Takht dans le pipeline, qui a un casting de stars comprenant Kareena Kapoor Khan, Janhvi Kapoor, Ranveer Singh et Alia Bhatt, entre autres.