Vicky Kaushal révèle que Sara Ali Khan a réprimandé sa mère Amrita Singh pour avoir acheté une serviette d’une valeur de Rs 1600

Les acteurs Vicky Kaushal et Sara Ali Khan ont honoré The Kapil Sharma Show et le premier a révélé un incident lié à sa co-star et sa mère, Amrita Singh. Les acteurs ont fait la promotion de leur film nouvellement sorti, Zara Hatke Zara Backe dans la série, et dans la promo, Vicky a révélé que Sara avait une fois grondé sa mère pour avoir acheté une serviette chère.

Vicky a raconté l’incident et a dit: « Ek din dekha hai ki yeh Amrita madame ko daant rahi hai. Maine pucha ki, ‘Yaar kya ho gaya?’ Kehti hai, ‘Maman ko akal salut nahi hai. Rs 1600 ka serviette le aayi hai’. Aur maman ko jhaad rahi hai apne (Un jour j’ai vu qu’elle grondait Amrita madame. , ‘Maman ne comprend pas. Elle a acheté une serviette d’une valeur de Rs 1600’. Et elle grondait sa mère).

Regardez la promo





Sara a sauté pour sa défense et a expliqué son côté, « Arey vanity van mein muft ke 2-3 serviette tangte hai yeh log. Unme se ek use karlo. Rs 1600 ka serviette kaun kharid ta hai (Ils gardent gratuitement 2-3 serviettes dans la vanité van tous les jours. À utiliser à partir de là. Qui achète une serviette d’une valeur de Rs 1600)? » Kapil s’est moqué de Sara et a ajouté: « Mujhe toh aisa lagta hai emballe ke baad yeh dîner bhi set pe kar ke jaati hogi (je pense qu’après avoir fait ses valises, elle mange son dîner sur le plateau) », et laisse l’actrice embarrassée.

Le réalisateur Laxman Utekar a pris un bon départ au box-office, récoltant Rs 5,49 crore le jour de son ouverture. L’analyste commercial Taran Adarsh ​​a partagé que Zara Hatke Zara Bachke avait fait taire les experts du commerce, qui avaient prédit que le film s’ouvrirait en dessous de Rs 2 crore, ajoutant que son prix de billet abordable et l’offre de billet gratuit Buy 1 Get 1 l’ont énormément aidé dans sa première- gains du jour. Zara Hatke Zara Bachke est sorti en salles le 2 juin ce vendredi et a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et du public.