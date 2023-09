Vicky Kaushal révèle pourquoi lui et Katrina Kaif n’ont pas travaillé dans un film jusqu’à présent [Exclusive]

Vicky Kaushal est un voleur de spectacle et il est prêt à captiver ses fans avec sa prochaine sortie La grande famille indienne comme Bhajan Kumar. Vicky a joué tous les rôles qu’il a assumé jusqu’à présent et alors qu’il se transforme en héros de YRF, il est prêt à présenter une toute nouvelle facette de lui-même sur grand écran. BollywoodLife a rencontré la star du moment pour une conversation exclusive et Vicky a parlé franchement de tout ce qui se passe dans sa vie – des films à la famille et plus encore. Pendant que nous attendons tous de voir ce que Vicky réserve à Bhajan Kumar, une chose que tous ses fans attendaient est de le voir partager l’écran avec sa femme et son actrice. Katrina Kaif. Beaucoup s’attendaient à ce qu’ils travaillent ensemble sur un projet peu de temps après leur mariage, mais le couple n’a pas signé un tel film.

Vicky Kaushal révèle pourquoi lui et Katrina Kaif n’ont pas encore travaillé ensemble dans un film

Lorsque nous lui avons demandé ce qui les empêchait de travailler ensemble, Vicky a eu une réponse honnête : » Katrina et moi recherchons quelque chose avec lequel nous pouvons tous les deux nous connecter et je suis consciente de la curiosité qui nous entoure, mais c’est justement grâce à cela que nous avons gagné. Je ne signe pas de film ou quoi que ce soit. Nous ne travaillerons que sur quelque chose qui nous touche vraiment et nous aussi attendons que quelque chose comme ça arrive. »

Vicky Kaushal partage la réaction de Katrina Kaif face à son personnage Bhajan Kumar dans le nouveau film

Vicky a même ajouté que Katrina est très ravie de le voir dans le rôle de Bhajan Kumar et l’a trouvé très attachant dans le personnage car c’est quelque chose qu’il n’a jamais fait auparavant. Eh bien, nous devons être d’accord avec Kat, Vicky laisse souvent le public stupéfait par sa présence à l’écran et Bhajan Kumar a définitivement touché la bonne corde sensible auprès du public.

Regardez cette vidéo de The Great Indian Family ici :

Qu’est-ce que la grande famille indienne ?

La grande famille indienne est l’histoire de Bhajan Kumar qui a grandi dans une famille hindoue et plus tard, lui et sa famille apprennent qu’il appartient à une communauté musulmane puisqu’il était l’enfant adopté. Le film parlera certainement de la diversité de l’Inde, et on a hâte d’assister à ce drame familial sur grand écran à partir du 22 septembre 2023.