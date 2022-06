Vicky Kaushal révèle la réaction de ses amis à son mariage avec Katrina Kaif

Les fans étaient ravis lorsque Vicky Kaushal et Katrina Kaif ont décidé de se marier l’année dernière. La relation entre les deux était auparavant restée silencieuse. Et maintenant, l’acteur de Sardar Udham a parlé de son mariage et partagé ce que ses amis ont pensé quand ils ont découvert que Katrina était sa femme.

Vicky s’est engagée dans une partie humoristique avec le créateur de contenu Kusha Kapila lors de l’événement IIFA. L’acteur a été interrogé sur ses sentiments en tant qu’homme marié tout en parlant de sa carrière et de son programme de remise en forme.

« Ça se passe bien. En fait, je me sens installé. Je pense que c’est le mot approprié. Dieu a été bon, que ce soit ma vie personnelle ou professionnelle, a-t-il dit.

Après cela, Kusha s’est enquis de l’opinion de ses amis sur son mariage avec Katrina Kaif. Ils s’y sont habitués, rétorqua Vicky. Il a ensuite déclaré: «Ils étaient au mariage et traînaient maintenant depuis longtemps. Donc ils sont cool à ce sujet.

Dimanche, Vicky Kaushal a surpris ses followers avec une toute nouvelle photo de Croatie. Vicky peut être vu exhibant sa coupe de cheveux et sa barbe super géniales sur la photo Instagram. Il est repéré portant des lunettes blanches et un t-shirt blanc. Il a légendé la photo, « Brown munda à King’s Landing. »

Voici le message :







Vicky et Katrina se sont mariées lors d’un magnifique mariage au Rajasthan le 9 décembre 2021, en compagnie d’amis proches et de leur famille.

Pendant ce temps, côté travail, Vicky sera vue dans Govinda Naam Mera avec Bhumi Pednekar et Kiara Advani, le film sans titre de Laxman Utekar avec Sara Ali Khan et le film sans titre d’Anand Tiwari. Katrina fait partie de Merry Christmas avec Vijay Sethupathi et Tiger 3 avec Salman Khan.