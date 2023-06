Vicky Kaushal révèle comment Katrina Kaif devient son professeur de danse lorsqu’il répète

Vicky Kaushal et Katrina Kaif sont sans aucun doute l’un des couples les plus adorables de l’industrie de Bollywood. Le duo a gardé leur relation secrète jusqu’à leur mariage. Cependant, l’acteur parle maintenant de sa vie amoureuse après le mariage. À plusieurs reprises, Vicky Kaushal a révélé les secrets de sa vie domestique avec Katrina Kaif et a laissé tout le monde confus à leur sujet. Après avoir décrit son mariage comme paratha épouse des crêpes et révélé comment sa femme célèbre tient des réunions budgétaires hebdomadaires avec le personnel de la maison et d’autres révélations de ce type, Vicky Kaushal a partagé que Katrina Kaif devient également son professeur de danse.

L’acteur était occupé à promouvoir son dernier film Zara Hatke Zara Bachke et pendant le même, on lui a demandé si lui et Kat discutaient des scénarios de films qui leur étaient proposés. En réponse à News Tak, il a déclaré que c’était le sujet le plus fréquemment discuté dans leur maison. Chaque fois qu’il y a un nouveau scénario ou lorsqu’ils pensent à prendre un film, le couple en discute souvent ensemble. Vicky Kaushal n’hésite jamais à louer sa femme Katrina Kaif et parle toujours d’elle en termes élogieux. Il a dit « elle s’est vraiment fait une place avec son propre travail acharné, ce qui est formidable. »

Dans la même conversation, l’acteur d’Uri a révélé que Katrina adore regarder ses répétitions de danse et le corrige. Lorsque Vicky tourne une chanson pour un film, Kat veut voir sa répétition. Il l’a de nouveau félicitée en déclarant qu’elle est si bonne en danse. Vicky Kaushal a en outre ajouté qu’il avait peur de lui montrer sa vidéo de répétition car elle y découvrait quelque 36 000 problèmes. Katrina Kaif corrige ses mouvements de danse et lui dit que ses mains, ses pieds, ses angles ne sont pas corrects et qu’il devrait le réparer.

Katrina Kaif et Vicky Kaushal ne déçoivent jamais leurs fans et se fixent toujours des objectifs de couple majeurs. Côté travail, Vicky Kaushal a été vue pour la dernière fois dans Zara Hatke Zara Bachke face à Sara Ali Khan. Le prochain film en préparation, il a Sam Bahadur de Meghna Gulzar. En revanche, Katrina Kaif reprendra son rôle de Zoya dans Tiger 3 face à Salman Khan. Elle a également Jee Le Zaraa de Farhan Akhtar dans le pipeline. Elle partagera l’écran avec Vijay Sethupathi dans Joyeux Noël.