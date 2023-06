Vicky Kaushal révèle ce qui rend son mariage avec Katrina Kaif parfait et son plus grand apprentissage

Vicky Kaushal surfe actuellement sur le succès de son dernier film Zara Hatke Zara Bachke avec Sara Ali Khan. Il reste souvent dans l’actualité pour sa vie conjugale avec Katrina Kaif. L’acteur a fait à plusieurs reprises d’adorables révélations sur sa vie après le mariage. Il a également partagé quelques anecdotes mignonnes donnant un aperçu de leur vie hors caméra avec les médias. Ils se sont fixé des objectifs de couple majeurs et les fans veulent toujours en savoir plus à leur sujet. Récemment, Vicky Kaushal a révélé une chose que son mariage avec Katrina Kaif lui a appris.

Dans une interview avec Times of India, Vicky Kaushal, qui est en vacances à New York avec Katrina Kaif, a révélé son plus grand apprentissage du mariage. Selon lui, pour que tout mariage se déroule bien, la patience est très importante et il n’est pas facile pour les deux de s’entendre sur tout. Dans de telles situations, la compréhension et la maturité entrent en jeu. Au cours des dernières années et demie de son mariage, Vicky Kaushal a appris que pour évoluer avec son partenaire, la patience est la clé. Il a ajouté : « J’essaie d’être la meilleure version du mari que je peux être à tout moment. J’aime ma femme, j’aime ma famille, je suis amoureux de la vie. Mais je suis aussi imparfait que n’importe quel autre homme. »

Récemment, un tweet méchant est devenu viral affirmant que Vicky n’était pas heureuse dans son mariage. Il a rapporté que l’acteur souffrait de dysfonction érectile et avait également cassé son téléphone. Cependant, les rapports étaient tous faux et nous avons signalé que le tweet était faux. Vicky Kaushal et Katrina Kaif qui sont étiquetées comme le couple informatique de Bollywood sont heureuses et ensemble. Ils sont actuellement en vacances à New York.

Côté travail, Vicky Kaushal sera ensuite vue dans Sam Bahadur réalisé par Meghna Gulzar. Le film est basé sur la vie de feu le maréchal Sam Manekshaw. Le film devrait sortir d’ici la fin de cette année. En revanche, Katrina Kaif sera vue aux côtés de Salman Khan dans le troisième chapitre de la série Tiger. Tiger 3 devrait sortir plus tard cette année.