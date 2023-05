Vicky Kaushal révèle ce que Katrina Kaif et sa mère signifient pour lui

Vicky Kaushal est à la fois ‘maa da laadla’ et ‘Biwi ka hero’. L’acteur de Zara Hatke Zara Bachke, qui fait une virée promotionnelle pour son film, a eu une session de chat Instagram avec ses fans et a répondu à toutes les questions. Là où l’un des fans a demandé au garçon qui était cette personne dans sa vie qu’il ressentait ‘Si tu es là, je ne veux rien’. À quoi l’acteur a joyeusement répondu en partageant sa femme et l’actrice de Bollywood Katrina Kaif et sa mère Veena Kaushal se serrant dans leurs bras avec un signe d’équipement, et cela a laissé les fans de Vicky impressionnés par lui et comment.

Vicky Kaushal est l’une des idoles de la ville de Tinsel, et ses fans féminins sont immenses, mais l’homme est engagé et totalement amoureux de sa femme, Katrina Kaif, et c’est pourquoi il est un gentleman. Mais pas seulement cela, la façon dont il a exprimé ce que sa mère signifie aussi pour lui est attachante, et les fans sont encore plus tombés amoureux. Vicky Kaushal parle souvent de ce qu’il a appris de sa mère et de son impact sur sa vie. Et maintenant, après Katrina Kaif, il y a deux femmes spéciales qui mènent sa vie.

Récemment, lors du lancement de la bande-annonce de son film Zara Hatke Zara Bachke, on lui a demandé s’il allait mieux que Katrina, divorcerait-il ? En raison de la bande-annonce, il a été interrogé à ce sujet, auquel il a répondu que sa relation avec Katrina avait une éternité et plus encore, et a une fois de plus prouvé son amour pour sa femme. En parlant de Katrina, Vicky a toujours l’impression qu’il n’est pas un mari parfait pour elle, mais essaie d’être « Je ne suis pas parfait en aucune façon. Pas en tant que mari, fils, ami ou acteur. Je pense que c’est la quête en cours, et le processus pour y parvenir est, je pense, là où j’ai toujours voulu être. Être parfait est comme un mirage, vous savez ? Vous avez toujours l’impression d’y arriver, mais vous n’êtes jamais tout à fait Donc, je ne pense pas que je suis un mari parfait. Je ne pense pas que je sois parfait en aucune façon, mais j’essaie d’être la meilleure version d’un mari que je peux être à tout moment ». Katrina et Vicky sont le couple puissant de Bollywood en ce moment, et ils ont un énorme fan qui les suit ensemble.