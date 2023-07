Vicky Kaushal a posté une photo romantique avec Katrina Kaif le jour de son anniversaire.

Dimanche, Vicky Kaushal a laissé tomber une photo romantique avec Katrina Kaif à l’occasion de son anniversaire et nous a donné de grands objectifs de couple. Ils sont super mignons sur les photos que l’acteur a partagées sur Instagram.

Partageant les photos, Vicky Kaushal a écrit: «En admiration devant votre magie… tous les jours. Joyeux anniversaire mon amour! » On peut les voir passer du temps de qualité et profiter. Les fans ont réagi aux photos, l’un d’eux a écrit: « Bss itta Ameer bana do bhagwan ki birthday banane ke liye doosra desh jaana pade. » La deuxième personne a commenté: « La jalousie au sommet en ce moment. »

La troisième personne a commenté: « Tellement heureux de vous voir heureux ensemble. » Le troisième a dit: « Moi abside jalti hoon Katrina madame il ap bahot piyari mais Vicky monsieur est mon amour mon garçon de rêve. » Le quatrième a dit: «Ce gars a une fille qui était hors de la ligue à ce moment-là et il le sait très bien, la traite comme la reine absolue qu’elle est. Comportement Kinge. Aime alors tellement.

Vicky Kaushal et Katrina Kaif se sont mariées lors d’un mariage intime le 9 décembre 2021. Les photos de mariage du couple sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les fans ne pouvaient s’empêcher de jaillir à ce sujet.

Pendant ce temps, Vicky Kaushal sera ensuite vue dans le film Sam Bahadur dirigé par Meghna Gulzar. Le film met également en vedette Sanya Malhotra et Fatima Sana Shaikh. Basé sur l’histoire du défunt maréchal Sam Manekshaw, le film devrait sortir le 1er décembre.

D’autre part, Katrina Kaif sera ensuite vue dans le film Tiger 3 qui met également en vedette Salman Khan et Emraan Hashmi. Dirigé par Maneesh Sharma, le film devrait sortir en salles à Diwali.

