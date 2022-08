Vicky Kaushal recrée un moment “d’évanouissement” sur Koffee avec Karan, Twitter l’appelle “emblématique”

L’apparition de Vicky Kaushal et Siddharth Malhotra dans le dernier épisode de la saison 7 de Koffee With Karan a été l’un des plus divertissants et il y a eu des moments qui ont brillé. Personne n’est encore complètement au-dessus du mariage super privé de VicKat et de la façon dont il s’est déroulé comme un conte de fées. Tout a commencé sur ce même canapé Koffee With Karan, pour lequel, cet épisode, Karan Johar a pris tout le crédit. Vicky, pour sa part, a déclaré: “Mon moment sur ce canapé la saison dernière était ma façon de savoir qu’elle (Katrina Kaif) savait même que j’existais.”

Vicky a également révélé plus tard comment le duo s’était rencontré chez Zoya Akhtar pour la première fois de sa vie après s’être manifesté sur le canapé. Mais le moment qui a volé la vedette de cet épisode est venu lorsque Vicky a recréé son moment “d’évanouissement” de cet autre épisode, quand il avait effrontément fait semblant de s’évanouir après que Karan lui ait dit que Katrina aimerait sortir avec lui. Twitter, naturellement, s’en évanouissait.

LUI RECRÉANT CE MOMENT ICONIQUE A AJOUTÉ 5 ANS À MA VIE AHSHSHSJ #KoffeeWithKaran #VickyKaushal pic.twitter.com/kALhQ9m2X0 — (@aestheticallyFM) 16 août 2022

vicky kaushal recréant le moment où son histoire d’amour avec katrina a commencé uwu pic.twitter.com/ccNmTwI8yN – (@booksb4looks) 16 août 2022

l’homme s’est vraiment manifesté à l’extrême et a obtenu la fille de ses rêves https://t.co/lWRcYgekY6 — Harpe (@galelagjaa_) 16 août 2022

Et le reste appartient à l’histoire, محظووظ بجد https://t.co/9ZL33fGxtH – haniineyy (@haniinyy22) 16 août 2022

Rappelant les événements du mariage, la star a également partagé comment, au milieu de la fanfare, des mèmes et des tweets amusants qui ont été largement partagés n’ont pas échappé à son attention. Des drones utilisés pour la sécurité à Vicky Kaushal faisant une entrée en hélicoptère, des nouvelles bizarres faisaient le tour. Même des choses comme “des drones abattus” lors du mariage n’ont motivé le marié qu’à dire une chose.

«Pendant que toutes ces nouvelles aléatoires faisaient le tour, j’étais juste là avec le pandit ji disant, jaldi nipta dena s’il vous plaît. Ek ghante se jyada nahi », a admis la star.

Vicky a également expliqué comment ils avaient bien ri du déluge de mèmes et de tweets amusants qui inondaient les médias sociaux au moment de son mariage.

