Vicky Kaushal rappe sur ‘Purple Hat’, Deepika Padukone, Hrithik Roshan adorent ça ! – Regarder | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Vicky Kaushal a offert aux fans une vidéo loufoque de lui-même dans laquelle on peut le voir en train de jouer du rap « Purple Hat » dans son vanity van. Prenant son compte Instagram, l’acteur a partagé un court clip dans lequel on peut le voir en train de synchroniser les lèvres sur « Purple Hat ». Émoticônes ROFL dans la section commentaires de la publication.

Non seulement, Deepika mais la vidéo de Vicky ont incité la superstar Hrithik Roshan à laisser un commentaire car il était impressionné par le talent nouvellement révélé de Vicky. Hrithik a commenté: « Woah! J’aime. »

L’acteur de ‘URI’ était sans aucun doute également surpris après avoir reçu un commentaire de la superstar, alors qu’il lui avait répondu : « @hrithikroshan woah !!! Tu aimes. Je suis mort. »

Il a sous-titré le message comme suit: « Je me sentais mignon le supprimera à 100% plus tard. Bohot zor se Agissant aa rahi thi. » Plus tôt dans la journée, Vicky a également montré son talent de peintre en partageant une photo toile sur laquelle le Seigneur Ganesha a peint.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Vicky, qui a récemment terminé neuf ans à Bollywood, est occupée à travailler sur le film d’Aditya Dhar « The Immortal Ashwatthama ». Il a également « Sardar Udham Singh » et « Mr Lele » dans le pipeline.