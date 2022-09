Vicky Kaushal-Ranveer Singh groove sur la chanson de Sidhu Moose Wala, la vidéo devient virale

Vicky Kaushal et Ranveer Singh sont les deux acteurs les plus talentueux de Bollywood, ils nous ont émerveillés par leurs performances dans divers films. Les acteurs ne manquent jamais de nous divertir, la récente vidéo virale en est la preuve.

Une vidéo de Ranveer Singh et Vicky Kaushal des 67e Filmfare Awards est devenue virale. Dans le clip, les deux acteurs peuvent être vus en train de chanter sur la chanson Gabru du regretté chanteur punjabi Sidhu Moose Wala. La vidéo fait maintenant le tour des réseaux sociaux, plusieurs pages de fans ont fait circuler ce clip.

Regarder la vidéo:







En plus d’être talentueux, ils sont même les chanceux de se marier avec les plus belles dames de l’actrice de B-town, Deepika Padukone et Katrina Kaif respectivement. Lors des Filmfare Awards 2022 qui se sont récemment tenus, Ranveer a remporté le prix du meilleur acteur, tandis que Vicky a remporté le prix du meilleur acteur (critiques).

Les deux gagnants ont diverti le public et Singh a expliqué à quel point ils étaient tous les deux grands, sombres et beaux. Ranveer a en outre ajouté qu’ils étaient tous les deux “le garçon de maman”. Ranveer ne s’est pas arrêté là, il a en outre ajouté que les gens se moquaient souvent d’eux pour s’être mariés avec des grandes dames de Bollywood, disant qu’ils étaient hors de leur ligue. Ranveer a ajouté: “Nous sommes tous les deux grands, sombres et beaux. Nous vivons tous les deux nos propres contes de fées. Les gens nous disent ‘woh dono (Deepika Padukone et Katrina Kaif) humare aukaat se bahar hai'” Le public a commencé à rire après avoir entendu Singh.

LIS: Filmfare Awards 2022: Ranveer Singh remporte le prix du meilleur acteur, Kriti Sanon remporte la meilleure actrice, voici la liste complète

Pour les non-initiés, Shubhdeep Singh Sidhu, populairement connu sous le nom de Sidhu Moose Wala, a été abattu par des assaillants non identifiés le 29 mai, près de son village natal dans le district de Mansa au Pendjab, un jour après que son service de sécurité a été retiré par le gouvernement du Pendjab. Diljit Dosanjh et Kapil Sharma ont également rendu hommage au chanteur légendaire dans leurs spectacles après la disparition de Sidhu.