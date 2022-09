Vicky Kaushal pose avec Katrina Kaif, famille aux Filmfare Awards, les appelle “mes piliers, ma force”

La famille passe avant tout et c’est ce en quoi croit l’acteur Vicky Kaushal. Après avoir remporté le prix du meilleur acteur (critique) pour sa performance dans Sardar Udham lors du 67e Filmfare Award mardi, Vicky a exprimé sa gratitude à son père Sham Kaushal, sa mère Veena Kaushal, son frère -beau-frère Sunny Kaushal et sa femme Katrina Kaif.

Partageant une photo de groupe franche d’eux sur son compte Instagram, Vicky a écrit : “Mes piliers. Ma force. Mon tout. #béni.” La photo a été prise aux Filmfare Awards. Vicky est vue assise à côté de Katrina dans l’image monochrome, tandis que son père et directeur des cascades Sham Kaushal était assis de l’autre côté. Sunny Kaushal était assis à côté de sa belle-sœur, tandis que leur mère Veena était sur la chaise à côté de son mari. Vicky, Katrina et Sunny riaient de tout leur cœur tandis que Sham et Veena souriaient également dans le cliché franc.

Voici la photo







La photo de fam-jam a recueilli plusieurs likes et commentaires. “Je t’aime Puttar. Fier de toi. Je me sens béni. Rab Rakha”, a commenté le père de Vicky, Sham Kaushal. “Tellement adorable”, a écrit la styliste de mode Anaita Shroff Adjania. Plus tôt, il a écrit une note sincère sur sa victoire, en écrivant : “Vivre le rêve… Un film à la fois. Je n’ai que de la gratitude dans mon cœur pour tous ceux que j’ai rencontrés au cours de ce voyage. Je ne tiendrais pas mon premier Best Trophée d’acteur sans la foi et la confiance de Shoojit Da. Merci monsieur et merci à l’équipe Sardar Udham pour tout. Ganpati Bappa Morya.

Sardar Udham est un biopic du combattant de la liberté Sardar Udham Singh, qui a assassiné Michael O’Dwyer, l’ancien lieutenant-gouverneur du Pendjab en Inde britannique en 1940, pour venger le massacre de Jallianwala Bagh en 1919. Vicky a joué le personnage principal du film. Produit par Ronnie Lahiri et Sheel Kumar, Sardar Udham a également joué Shaun Scott, Stephen Hogan, Banita Sandhu, Kirsty Averton et Amol Parashar.