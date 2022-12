Vicky Kaushal participera à l’émission de Salman Khan avec Kiara Advani

Ce week-end, Vicky Kaushal et Kiara Advani apparaîtront dans l’émission télévisée Bigg Boss 16 de Salman Khan. Dans l’émission, les acteurs feront la promotion de leur prochain film, Govinda Naam Mera.

Vicky et Kiara avaient l’air élégantes dans leur tenue élégante, comme le montrent les photos du spectacle. Vicky portait un costume violet pointu, tandis que Kiara portait une robe rose courte qui a attiré l’attention de tout le monde. Ils ont fait un large sourire en posant pour des photos.









Pour les non-initiés, Varun Dhawan a été initialement choisi pour jouer le rôle-titre dans le film de comédie-divertissement, selon le réalisateur du film, Shashank Khaitan, dans une récente interview.

S’adressant à indianexpress.com, Shashank a expliqué pourquoi Varun s’était retiré du film en disant au portail : “Rien ne s’est mal passé. Après le confinement, nous avons tous essayé de repenser nos carrières et de comprendre ce que nous voulions faire. Je pense aussi que avec Varun et moi, la pression est très forte quand il s’agit de notre collaboration.”

Govinda Naam Mera, réalisé par Shashank Khaitan, suit la vie d’un charmant jeune homme nommé Govinda Waghmare alors qu’il jongle avec sa femme et sa petite amie tout en faisant face à la confusion, au chaos et à l’humour. Le 16 décembre, le film produit par Karan Johar sera mis en ligne via Disney+Hotstar. Ses acteurs principaux sont Vicky Kaushal, Kiara Advani et Bhumi Pednekar.

En plus de Govinda Naam Mera, Vicky Kaushal travaille à la création de Sam Bahadur. Dans son biopic, l’acteur incarnera le maréchal Sam Manekshaw. Meghna Gulzar réalise le film, qui met également en vedette Sanya Malhotra et Fatima Sana Shaikh. Vicky apparaîtra également dans The Great Indian Family, un autre film avec Anand Tiwari et un film avec Laxman Utekar qui n’a pas encore reçu de nom. D’autre part, Kiara développe actuellement Satyaprem Ki Katha avec Kartik Aaryan.