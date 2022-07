Vicky Kaushal partage un lien “infini” avec Katrina Kaif et laisse tomber une adorable photo de l’anniversaire de l’actrice

Katrina Kaif a célébré son 39e anniversaire avec son mari Vicky Kaushal, son beau-frère Sunny Kaushal, son frère Sebastian et quelques-uns de ses autres amis proches aux Maldives. La fête d’anniversaire de Kaif s’est avérée être des mini-vacances pour beaucoup, et les photos partagées par Vicky le prouvent.

Vicky Kaushal a partagé quelques instants de leur fête d’anniversaire sur son Instagram, et c’est devenu viral instantanément. Au début, il a posté une image d’une fête au bord de la piscine où les garçons étaient les garçons, Vicky, Sunny, Kabir Khan, Sebastian et d’autres profitaient des éclaboussures. Vicky a posté le post du carrousel avec la légende, “Attendez-vous !”

Voici le poste







Plus tard, Vicky a cassé Internet en partageant un moment adorable entre lui et sa femme Katrina. Le duo a été capturé en train de profiter d’un coucher de soleil sur un yacht, et leur photo fait écho assez fort à la romance. Vicky a posté l’image avec la légende d’un emoji “infini”.

Voici la photo







Même Katrina n’a pas pu se cacher pour partager la fête d’anniversaire mémorable, elle a partagé une bobine dans laquelle tous ses proches s’amusent à faire un toboggan près de la piscine. Kaif a partagé la vidéo en la sous-titrant comme “Yeh dosti!”

Voici la bobine







Katrina Kaif a eu 39 ans le 16 juillet et elle a célébré son anniversaire aux Maldives avec son mari Vicky Kaushal, son beau-frère Sunny Kaushal et sa petite amie Sharvari, les frères et sœurs de Kaif et ses amis. Elle a laissé tomber un ensemble de quatre photos de carrousel lors de sa journée spéciale au cours de laquelle on peut la voir se détendre avec son gang de filles.

LIS: Katrina Kaif fête son 39e anniversaire sur la plage des Maldives avec Vicky Kaushal, Ileana D’Cruz, voir des photos virales

Cependant, Vicky n’était pas présente sur les photos que sa femme a téléchargées. L’acteur de Manmarziyaan a été vu sur la photo qu’Ileana D’Cruz a partagée sur son compte Instagram, dans laquelle Mini Mathur, Anand Tiwari, Isabelle Kaif et le frère de l’actrice de Bharat, Sébastien Laurent Michel, étaient également visibles. Dès qu’Ileana a laissé tomber la photo, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’actrice de Rustom sortait avec le frère de Katrina, Sébastien. Cependant, les rumeurs selon lesquelles les tourtereaux n’ont pas encore confirmé leur relation.

Côté travail, Katrina sera bientôt vue avec Salman Khan dans Tiger 3. De l’autre côté, Vicky sera ensuite vue dans Govinda Mera Naam.