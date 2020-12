L’idole de Bollywood, Vicky Kaushal, célèbre son dernier jour de travail de l’année avec un joyeux selfie. L’acteur s’est rendu sur Instagram pour partager le selfie et a rappelé à ses fans de compter leurs bénédictions.

Sur l’image, Vicky est de bonne humeur alors qu’il pose pour la caméra de sa voiture. Il porte un T-shirt et une casquette noirs et affiche un look rasé de près. Il fait clignoter un signe de paix dans l’image embrassée par le soleil.

« Arrivez-vous également à terminer cette année en faisant ce que vous aimez faire le plus? Dernier jour ouvrable de 2020! #Countyourblessings », a écrit Vicky avec l’image.

Ses fans ont adoré le message et ont laissé des commentaires élogieux.

« Vous rendez mes matins si beaux », a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a partagé: « J’aimerais mieux avoir la chance de vous rencontrer dans mon petit. »

Un utilisateur a déclaré: « Hayye, ce sourire me tue. »

La star lauréate d’un prix national a été vue pour la dernière fois dans Bhoot Part One: The Haunted Ship de Bhanu Pratap Singh. Il sera ensuite vu dans Sardar Udham Singh de Shoojit Sircar, où il incarne le révolutionnaire titulaire. Vicky partagera également un espace d’écran avec l’ancienne reine de beauté Manushi Chhillar dans un projet sans titre.