Vicky Kaushal partage des photos de retour et dit “dil se shukriya” alors que Masaan termine ses 7 ans

Alors que Masaan terminait sept ans depuis sa sortie, les acteurs Vicky Kaushal se sont promenés dans le passé et ont partagé une série de photos de retour sur son compte de réseau social. S’adressant à Instagram, Vicky a posté quelques photos des décors du film.

Partageant la série de photos de retour, il a écrit : “7 saal ho gaye ! Dil se shukriya. #Masaan.”

Sur la première photo, Vicky travaille sur un ordinateur portable et a un demi-visage couvert avec sa main tout en rougissant. Dans la deuxième image, on le voit face au ciel, les yeux fermés. Les deux prochaines images sont avec son amour et sa co-vedette Shweta Tripathi dans le rôle de Shaalu Gupta dans le film. Et l’autre image montre que Vicky comprend la prochaine scène du réalisateur Neeraj. Et la dernière image, on le voit dos à la caméra et regardant la vue nocturne de Varanasi depuis le bateau.

Dès que l’acteur d’Uri: The Surgical Strike a publié les photos, ses fans et amis de l’industrie ont inondé la section des commentaires de leurs souhaits. Le cinéaste Zoya Akhtar a laissé un commentaire sur son message. Elle a écrit : « Quel film et à quel point étiez-vous sublime ? Le père de Vicky Kaushal est également intervenu dans la section des commentaires avec un doux message. Il a écrit: “Dieu est et a été très gentil. Je t’aime et je suis fier de toi Puttar. Gratitude à tous.” L’acteur de Badhaai Do, Bhumi Pednekar, a réagi : « Best ».





Prolongeant encore le 7e anniversaire du film, l’acteur Richa Chadha a également publié une vidéo avec des aperçus de scènes clés des décors de Masaan. Dans la vidéo, les coulisses du réalisateur et du casting. Aussi un clip des plaisanteries amusantes de Vicky et Richa.

Masaan a été réalisé par Neeraj Ghaywan et est sorti le 24 juillet 2015. Le film mettait également en vedette Richa Chadha en tête. Le film était également le premier film de Neeraj Ghaywan. Le film tourne autour de l’histoire d’amour tragique d’un garçon de caste inférieure et d’une fille de caste supérieure dans une société basée sur les castes. L’intrigue de Masaan suit deux histoires apparemment distinctes qui finissent par converger.





Le film a reçu l’appréciation du public et des critiques.

Côté travail, Vicky sera ensuite vue dans le film Govinda Naam Mera aux côtés de Bhumi Pednekar et Kiara Advani. Il jouera également aux côtés de Sara Ali Khan dans le projet sans titre de Laxman Utekar. En dehors de ces deux-là, il a également le film d’Anand Tiwari qui n’a pas encore été annoncé avec Sam Bahadur de Triptii Dimri et Meghna Gulzar, avec Sanya Malhotra et Fatima Sana Sheikh dans la ligne.

Par contre, Richa a de nombreux projets dans sa cagnotte. L’acteur sera ensuite vu dans Fukrey 3. Pour les non-initiés, Fukrey 3 est allé dans les étages à Mumbai le 3 mars. Une partie essentielle du film a également été tournée dans la capitale nationale. La franchise de films comiques est réalisée par Mrigdeep Singh Lamba et est produite par Excel Entertainment de Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar. La première partie est sortie en 2013 et la suite Fukrey Returns est sortie en 2017.