Vicky Kaushal maîtrise la corde comme une pro, Katrina Kaif plonge sous l’eau pour faire de la plongée avec tuba

Il semble que l’anniversaire de Katrina Kaif s’est avéré être les mini-vacances parfaites pour elle, son mari Vicky Kaushal. L’actrice de Tiger 3 a célébré son 39e anniversaire avec des amis et des êtres chers aux Maldives, et Vicky est en train de se fixer des “objectifs de vacances” en partageant des moments passionnants de leur voyage.

Dans le dernier post, Vicky a partagé une vidéo de lui, Katrina, et leur gang profitant de l’aventure de l’élingage de corde. Vicky a partagé la vidéo dans laquelle on peut voir que l’acteur de Sanju a réussi l’activité comme un pro. Cependant, Kartina semble un peu nerveuse avant de sauter le pas. Les autres membres du gang comprennent le réalisateur Kabir Khan, sa femme Mini Mathur, Anand Tiwari, le frère de Katrina Sebastian et Ileana D’Cruz. Vicky a posté la vidéo avec la légende qui dit : “La meilleure partie de la vie”.

Voici la vidéo







Katrina Kaif a également emmené son gang de filles dans une aventure sous-marine, et elles ont profité des profondeurs du blues avec la plongée avec tuba. Katrina, sa sœur Isabelle Kaif et Ileana D’Cruz ont posé pour la photo, et Katrina l’a postée avec la vidéo de plongée avec tuba sur ses histoires Instagram

Voici des instantanés d’histoires





Katrina Kaif a eu 39 ans le 16 juillet et elle a célébré son anniversaire aux Maldives avec son mari Vicky Kaushal, son beau-frère Sunny Kaushal et sa petite amie Sharvari, les frères et sœurs de Kaif et ses amis. Elle a laissé tomber un ensemble de quatre photos de carrousel lors de sa journée spéciale au cours de laquelle on peut la voir se détendre avec son gang de filles.

LIS: Katrina Kaif fête son 39e anniversaire sur la plage des Maldives avec Vicky Kaushal, Ileana D’Cruz, voir des photos virales

Cependant, Vicky n’était pas présente sur les photos que sa femme a téléchargées. L’acteur de Manmarziyaan a été vu sur la photo qu’Ileana D’Cruz a partagée sur son compte Instagram, dans laquelle Mini Mathur, Anand Tiwari, Isabelle Kaif et le frère de l’actrice de Bharat, Sébastien Laurent Michel, étaient également visibles.

Dès qu’Ileana a laissé tomber la photo, il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’actrice de Rustom sortait avec le frère de Katrina, Sébastien. Cependant, les rumeurs selon lesquelles les tourtereaux n’ont pas encore confirmé leur relation.