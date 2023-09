Vicky Kaushal laisse tomber une adorable photo de sa mère « cuteipaai » dans ses bras, les fans les appellent « les plus mignons »

Vicky Kaushal a partagé une adorable photo avec sa mère, et cela a laissé les internautes impressionnés par l’acteur.

Vicky Kaushal est connue sous le nom de Biba Munda de Bollywood. Après avoir donné un super succès Zara Hatke Zara Bachke, l’acteur se prépare pour ce prochain artiste familial, The Great Indian Family Entertainer. La raison pour laquelle il est connu sous le nom de Biba Munda, c’est à cause de sa vie hors écran, avec des moments adorables de lui avec sa famille.

Sur Instagram, Vicky Kaushal a publié une photo d’elle profitant d’un jhappi (câlin) chaleureux et adorable à sa mère Veena Kaushal. L’acteur a partagé la photo avec la légende « CutiepAai (aai en hindi) avec un emoji en forme de cœur ».

Voici la photo





Dès que l’acteur a posté la photo, plusieurs internautes et ses collègues de l’industrie cinématographique l’ont considéré comme le parfait père de famille. Kriti Sanon a écrit : « Tellement mignon (avec des emoji étoilés). » Sunny Hinduja a écrit : « Dimanche Phun (emoji cœur). » Un fan a écrit : « La plus, la plus, la plus belle photo de la journée. » Un autre fan a écrit : « La plupart des gens gorgs. La femme derrière l’homme au drapeau vert, Vicky, l’est ! » Un internaute a écrit : « La maman ours la plus mignonne avec son bébé ours ! » Un autre internaute les a qualifiés de « les plus mignons ».

Vicky est vraiment un « garçon à maman ». Lorsqu’il faisait ses débuts dans le drame indépendant Masaan de Neeraj Ghaywan, l’acteur avait en fait imaginé la mort de sa mère avant de filmer la scène où son personnage s’effondre après la mort de son amant et dit : « ouais dukh kaahe khatam nahi hota be » (pourquoi cette douleur ne finit jamais).

S’adressant à Nikhil Taneja pour la série « Be A Man, Yaar » sur Yuvaa, Vicky a déclaré : « Cette scène explorait l’émotion de ne pas ressentir de perte, mais de comprendre la perte. Un homme n’est tout simplement pas capable de comprendre la perte. » Il a en outre révélé : « Je me suis assis seul sur le ghat, sur les rives du Gange, et pendant une heure, j’imaginais que ma mère n’était plus là. Que j’ai perdu ma mère, je reviendrai du tournage de Masaan et ma mère ne serait pas là. Et ils disaient que votre premier film était en train d’être tourné et nous ne voulions pas vous le dire, parce que vous pourriez revenir et alors vous perdriez ce film. Et j’ai fait toute une histoire selon laquelle c’est Cela fait 20 jours que ma mère est décédée, personne ne me l’a dit et tout est fait, maintenant il ne reste plus rien. » Vicky a affirmé que cette imagination l’avait aidé à réussir sur scène.

Le prochain drame familial de Vicky Kaushal, The Great Indian Family Entertainer met également en vedette Manushi Chhillar avec un ensemble talentueux comprenant Manoj Pahwa et Kumud Mishra. Le film sortira en salles le 22 septembre.