Vicky Kaushal, la vedette de Manushi Chhillar sortira en salles à cette date

Lundi, les créateurs de The Great Indian Family ont annoncé la date de sortie du film avec Vicky Kaushal et Manushi Chhillar. Le film devrait sortir en salles le 22 septembre.

Partageant la vidéo, Vicky Kaushal a écrit : « Hum sab se milne aayiye apne poore parivaar ke saath le 22 septembre uniquement dans la salle de cinéma la plus proche ! Célébrez #TheGreatIndianFamily avec #YRF50 uniquement sur un grand écran près de chez vous ! » Dirigé par Vijay Krishna Acharya, The Great Indian Family est produit par Yash Raj Films.

Plus tôt, Manushi a parlé de sa profession et a révélé qu’elle ne pouvait pas retourner à sa vie d’étudiante car elle est maintenant une personnalité publique. Manushi a révélé comment sa vie a changé après être devenue actrice. Pour les non-initiés, elle était étudiante au MBBS avant de remporter le titre de Miss Monde. En parlant à India.com, l’actrice a révélé qu’elle n’avait jamais terminé sa médecine et qu’elle en faisait l’expérience pour la première fois car c’est une profession très différente. Elle a déclaré: «Ce n’est pas comme un travail normal où les gens travaillent de 9h à 17h du lundi au vendredi, ce n’est pas comme ça que ça marche, l’industrie cinématographique est très différente, il y a des jours où vous êtes en fait très occupé et il y a des jours où vous n’ont pas de travail. Et la seule différence est qu’avant j’étudiais, et maintenant je travaille.

Tout en parlant de son éducation, elle a déclaré: «Je ne viens pas d’un milieu cinématographique, donc le risque et l’insécurité seront beaucoup plus importants. J’ai toujours pensé qu’après avoir terminé l’université, je participerais à Miss Inde parce que j’ai toujours voulu être Miss Monde. Je suis content d’avoir eu l’opportunité et beaucoup de gens parlent du bon endroit, de la bonne chose et du bon moment et c’est ce qui s’est passé avec moi.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Vicky sera vue ensuite dans Sam Bahadur, le biopic du maréchal Sam Maneskshaw, dont la sortie est prévue le 1er décembre. De l’autre côté, Katrina sera vue avec Vijay Sethupathi dans Merry Christmas de Sriram Raghavan. Le thriller policier sortira dans les salles le 15 décembre.